القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا

وتنطلق مباراة الأرجنتين وبنما في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة، كما تُنقل على قناتي الشارقة الرياضية وSSC السعودية.

وشهد وصول ميسي برفقة منتخب بلاده إلى الصين واقعة مثيرة؛ إذ تم توقيفه في المطار لفترة بسبب مشاكل في جواز السفر الخاص به، قبل أن يتم حلّ الأزمة.

وستشهد مباراة الأرجنتين وأستراليا تسليم ميسي وأبطال العالم بعض الكؤوس والهدايا التي تمَّ تصنيعها على وجه الخصوص لتلك المقابلة ضمن جولة منتخب التانغو الآسيوية.