الشباب يتدارك بدايته المخيبة ويهزم الحزم في الدوري السعودي (فيديو)

تخطى نادي الشباب بدايته المحبطة في الدوري السعودي للمحترفين قبل أسبوعين، ونجح اليوم الجمعة في تحقيق الفوز الأول له وذلك على حساب ضيفه الحزم في الجولة الثانية من المسابقة.

ويدين الشباب، الذي تلقى خسارة ثقيلة في الجولة الأولى أمام الخليج (4 ـ 1) بالفوز إلى مهاجمه البلجيكي يانيك كاراسكو، ونجمه المغربي العائد إلى الفريق بعد فترة قطيعة، عبد الرزاق حمدالله.

وبدأ الشباب المباراة بقوة لكن ضغطه على دفاع الحزم لم يثمر أهدافا رغم أن حمد الله وكراسكو كانا قريبين من افتتاح التهديف منذ الدقيقة 13 عندما نفذ اللاعب البلجيكي ركلة حرة مباشرة تلقاها حمد الله بالرأس لتصطدم كرته بالقائم الأيمن لمرمى الحزم.

وحدث المنعطف الأول في المباراة في الدقيقة 32 من الشوط الأول عندما تلقى مدافع الفتح حمد النخلي البطاقة الحمراء ليكمل فريقه اللقاء بعشرة لاعبين.

واستمرت محاولات الشباب لكنها لم تنجح في تغيير النتيجة التي انتهت دون أهداف في النصف الأول من المباراة.

وفي الشوط الثاني، كثف الشباب من هجماته لينجح يانيك كاراسكو في التقدم لفريقه بهدف جميل في الدقيقة 63 بعدما استلم تمريرة من حمدالله وتلاعب بدفاع الحزم قبل أن يسدد كرة قوية انتهت في شباك الحزم بعد أن حول أحد المدافعين وجهتها إلى المرمى.

ونجح لاعبو الشباب في التعامل مع بقية أطوار المباراة مستغلين التفوق العددي بعد طرد لاعب الحزم النخالي لينهوا المواجهة بالفوز (1 ـ 0) وهو الأول لهم في الدوري بينما تلقى الحزم خسارته الأولى بعد التعادل في الجولة الافتتاحية مع ضمك.

ويملك رفاق كاراسكو 3 نقاط في المركز التاسع بفارق الأهداف، بينما يوجد الحزم في المرتبة 11 بعد أن جمع نقطة واحدة من مباراتين حتى الآن.