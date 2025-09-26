ورط النادي في 400 ألف يورو.. أجاكسيو يتهم يوسف بلايلي بالتزوير

أصدر نادي أجاكسيو الفرنسي، اليوم الجمعة، بياناً رسمياً، وجّه خلاله رسالة إلى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد النجم الجزائري يوسف بلايلي، جناح الترجي التونسي.

ولعب بلايلي، صاحب الـ33 عاماً، مع أجاكسيو في الفترة بين 10 ديسمبر 2022 إلى سبتمبر 2023، وشارك خلال 17 مباراة، وسجل 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

وقال النادي الفرنسي في بيانه: "نود من خلال هذه الرسالة أن نلفت انتباهكم إلى وضع عبثي وظالم بعمق يهدد اليوم بقاء نادينا الذي كان ضحية لعملية احتيال منظّمة، تم تثبيتها بقرار صادر عن الفيفا يوم 11 يوليو 2025، في إطار نزاع بين نادي أجاكسيو ولاعبه السابق يوسف بلايلي".

وأضاف: "هذا القرار، المبني على وثيقة مزورة، يمنع نادينا اليوم من القيام بأي تعاقدات، ما وضعه في حالة موت سريري".

وأشار النادي الفرنسي إلى صدور قرار في شهر أبريل 2023، من جانب محكمة التحكيم الرياضي (TAS) بإلزام يوسف بلايلي بسداد مبلغ مالي قدره 380 ألف يورو لفريقه السابق الأهلي السعودي.

وتابع: "وكان هذا المبلغ يمثل عقوبة فُرضت على اللاعب، ولم يكن لنادي أجاكسيو أي علاقة بها، لكن في عام 2024، لجأ اللاعب إلى الفيفا مطالبًا نادينا بهذا المبلغ نفسه، مستندًا إلى بروتوكول اتفاق يُزعم أنه وقّع من قبل مديرنا السابق آلان كالداريلا، ومن جانب الأهلي السعودي".

وأكد النادي الفرنسي أن هذه الوثيقة، التي استند إليها قرار الفيفا، هي وثيقة مزورة بشكل واضح، بدليل أن إدارة الأهلي نفت رسميًّا وجود هذه الوثيقة، وأكدت أن الشخص المذكور كأحد الموقّعين لم يشغل يومًا أي منصب رسمي في النادي.

وأضاف أجاكسيو: "آلان كالداريلا نفسه تقدم بشكوى جنائية بتهمة التزوير، مؤكّدًا أنه لم يوقّع قطّ على مثل هذه الوثيقة كما أنه لو كان هذا الاتفاق موجودًا بالفعل، فلماذا لم يُذكر أبدًا خلال الحكم الأول أمام محكمة التحكيم في 2023؟ ولماذا لاحق الأهلي اللاعب وليس أجاكسيو إذا كان هناك التزام مكتوب من طرفنا بسداد هذا الدين؟".

وواصل البيان: "هذه الوثيقة لم تكن موجودة قطّ! بل صُنعت بالكامل بهدف وحيد، وهو الاستيلاء على ما يقارب 400 ألف يورو على حساب نادينا.. وللأسف، عند صدور القرار بشكل نهائي، لم تتخذ الإدارة السابقة للنادي أي إجراء دفاعي".

وأكد نادي أجاكسيو أن الإدارة الجديدة، التي تولت المسؤولية في 8 سبتمبر الجاري، ورثت وضعًا كارثيًّا، كما أنها تقدمت بشكوى جنائية لدى المدعي العام في أجاكسيو بتهمة التزوير، واستعمال المزور، والاحتيال.

وواصل النادي الفرنسي خطابه للفيفا: "القضية هنا ليست نزاعًا رياضيًّا بسيطًا.. إنها قضية نادٍ عريق يتجاوز عمره المئة عام، تولته مؤخرًا إدارة جديدة عازمة على إعادة بنائه على أسس سليمة.. واليوم، أصبح هذا المشروع مهددًا بقرار جائر، استند إلى وثيقة مزورة، دون أن تتاح لنا فرصة الدفاع عن أنفسنا أو تقديم أدلتنا".

وأتم قائلاً: "السيناريو الوحيد أمامنا إما أن ندفع مبلغ 380 ألف يورو قيمة عملية الاحتيال التي كنا ضحيتها، أو يختفي نادينا العريق. هل هذه هي عدالة كرة القدم العالمية؟ هل هذه هي الأخلاقيات التي تدافع عنها الفيفا يوميًّا؟ لذلك؛ نطلب رفع الحظر المفروض على التعاقدات بشكل فوري".