بدأت إدارة نادي النصر السعودي تحركها الرسمي بعد الطرد الذي حصل عليه الكرواتي مارسيلو بروزفيتش، لاعب الفريق، في مواجهة التعاون، مساء الأربعاء، بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، ما سيبعده عن النهائي ضد الهلال.

وسجل النصر هدفًا في كل شوط ليفوز بثنائية نظيفة على التعاون في قبل نهائي كأس السوبر السعودي، ليضرب موعدًا مع غريمه الهلال في النهائي.

وتلقى مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط النصر بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل عنيف ضد فهد الجميعة، لاعب التعاون، في وسط الملعب.

ووفقًا لِما ذكره برنامج "سكوب"، اليوم الخميس، فإن "إدارة النصر رفعت رسميًّا مذكرة احتجاج على الطرد المباشر للكرواتي بروزفيتش".

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وأضاف التقرير: "النصر في المذكرة أشار إلى أن تصرف بروزفيتش إهمال، ولم يصل إلى التهور، مع قرب حكم اللقاء من الواقعة واتضاح الرؤية له قبل استدعاء حكم الـ VAR".

وأثارت لقطة طرد نجم النصر جدلًا تحكيميًّا حيث أقر بعض المحللين السابقين بأنها لا تستحق سوى الكارت الأصفر.

من جانبه، قال المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني، في تصريحات تلفزيونية، إن الحالة الوحيدة التي سيلغى فيها الطرد هو إقرار الحكم بخطئه وعدم صحة قراره، وهذا أمر من المستحيل حدوثه.

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وبدوره، تأهل الهلال، يوم الثلاثاء إلى النهائي بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

وتقام المباراة النهائية بين الهلال والنصر يوم السبت المقبل.