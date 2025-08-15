بعد سحب القرعة.. جدول مباريات الهلال والأهلي والاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة

أُجريت مراسم قرعة دوري أبطال آسيا للنخبة، اليوم الجمعة، في أحد الفنادق الكبرى بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 24 فريقاً.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى منطقتين بنظام جغرافي؛ شرقاً وغرباً، بحيث تضم كل منطقة 12 فريقاً.

وتقام مرحلة الدوري بخوض 4 مواجهات لكل فريق على أرضه، بينما تُقام 4 مواجهات أخرى خارج الديار.

ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى في كل منطقة إلى دور الستة عشر، الذي يُقام في الفترة بين 2 و11 مارس المقبل، على أن تُقام الأدوار النهائية في السعودية خلال الفترة بين 17 و25 أبريل المقبل.

وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مستويين وفقاً للتصنيف الصادر عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

نتائج قرعة الفرق السعودية

مواجهات الأهلي السعودي: شباب الأهلي الإماراتي وناساف الأوزبكي والغرافة القطري والشارقة الإماراتي على أرضه - السد القطري والدحيل القطري والشرطة العراقي والشارقة الإماراتي خارج أرضه

مواجهات الهلال السعودي: السد القطري والشرطة العراقي والدحيل القطري والوحدة الإماراتي في السعودية وشباب الأهلي وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والغرافة القطري خارح أرضه.

مواجهات الاتحاد السعودي: شباب الأهلي وناساف الأوزبكي والشارقة الإماراتي والغرافة القطري على أرضه - السد القطري والشرطة العراقي والدحيل القطري والوحدة الإماراتي خارج أرضه.