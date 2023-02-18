الملياردير البريطاني جيم راتكليف يعلن تقدمه بعرض لشراء مانشستر يونايتد

ومن المتوقع إبداء اهتمام من اتحادات الأسهم الخاصة الأمريكية في الأيام المقبلة من خلال إجراء مقارنات مع مقدمي العروض الآخرين في هذه العملية، وقال أحد أصدقاء راتكليف لصحيفة "تليغراف": "هناك الكثير على المحك بالنسبة لكرة القدم على نطاق أوسع، من وجهة نظري".

وأضاف مصدر مقرب من شركة "إينيوس": "هدفه هو أن يكون حارسا طويل الأمد لمانشستر يونايتد وأن يضع معيارًا لمقاربة تقدمية لملكية النادي. بصفته مواطنًا محليًا، يريد أن يضع مانشستر في مانشستر يونايتد".

ويحتل الملياردير جيم راتكليف، المرتبة 27 في قائمة أغنى شخص في بريطانيا بثروة تزيد عن 6 مليارات جنيه إسترليني وفقًا لقوائم الأثرياء، ويعمل منذ عدة أسابيع مع اثنين من البنوك الاستثمارية الغزيرة الإنتاج لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراحهم.

وعلى الرغم من العروض، فإن الموعد النهائي في الساعة العاشرة مساءً يوم الجمعة انتهى وسيكون قد مضى وقتًا طويلاً بحلول الوقت الذي تقرر فيه عائلة جليزر من سيشتري النادي.

وساعدت شركة Raine Group في بيع تشيلسي العام الماضي واستمرت في تلقي العروض بعد الموعد النهائي المحدد.

وبالنسبة إلى مانشستر يونايتد قد تكون الدعوة أكثر مرونة لأن الإدراج في بورصة نيويورك يضمن للنادي التفكير في أفضل عرض تم طرحه.