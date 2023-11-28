النصر بـ10 لاعبين يتأهل لثمن نهائي دوري أبطال آسيا

وبدا رونالدو متألما بعد اصطدام قوي بالحارس علي رضا بیرانوند مطلع الشوط الثاني، ورغم استكماله المباراة بشكل طبيعي، إلا أنه أشار لمدربه للتغيير في الدقيقة 77 ليتم استبداله بمحمد مران.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر في بداية المباراة بعد تدخل من مدافع بيرسبوليس على رونالدو، لكن النجم البرتغالي طلب من الحكم عدم احتسابها قبل أن يعود لتقنية حكم الفيديو المساعد ويلغي قراره.

ولعب النصر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد علي لاجامي مدافع الفريق، عقب تدخل قوي في وسط الملعب على ميلاد سارلاك.

واضطر المدرب لويس كاسترو لإجراء تغيير مبكر بعد الطرد بإشراك المدافع محمد آل فتيل بدلا من سامي النجعي.