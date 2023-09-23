ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يصعق سيلتا فيغو بريمونتادا مثيرة
قلب فريق برشلونة تأخره إلى فوز مثير على حساب نظيره فريق سيلتا فيغو، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة السادسة للدوري الإسباني.
وأحرز يورغن ستراند لارسن هدف التقدم لسيلتا فيغو في الدقيقة 19 من عمر المباراة.
الهدف جاء بعد تمريرة من دي لاتوري من أمام كوندي ليستلمها لارسن ويسجل على يمين تير شتيغن.
وفي الدقيقة 76، سجل أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني لسيلتا فيغو بعد تمريرة رائعة من زميله ليسكنها شباك البلوغرانا.
ولكن مع الدقائق الأخيرة من اللقاء، انتفض برشلونة بشكل رائع ليقلص روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بهدف أول في الدقيقة 81، بعد تمريرة رائعة من جواو فيليكس.
وفي الدقيقة 85 سجل ليفاندوفسكي هدف التعادل الثاني للبارسا.
ومع الدقيقة 90، نجح جواو كانسيلو في اقتناص الهدف الثالث لبرشلونة بعد تلقيه عرضية طولية داخل منطقة جزاء سيلتا فيغو ليسكنها الشباك مباشرة.
بهذه النتيجة، وصل برشلونة إلى النقطة الـ16 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، وتوقف رصيد سيلتا فيغو عند النقطة الرابعة في المركز الـ17.