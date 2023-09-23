ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يصعق سيلتا فيغو بريمونتادا مثيرة

قلب فريق برشلونة تأخره إلى فوز مثير على حساب نظيره فريق سيلتا فيغو، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن الجولة السادسة للدوري الإسباني.

وأحرز يورغن ستراند لارسن هدف التقدم لسيلتا فيغو في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

الهدف جاء بعد تمريرة من دي لاتوري من أمام كوندي ليستلمها لارسن ويسجل على يمين تير شتيغن.

وفي الدقيقة 76، سجل أناستاسيوس دوفيكاس الهدف الثاني لسيلتا فيغو بعد تمريرة رائعة من زميله ليسكنها شباك البلوغرانا.