خطوة مفاجئة من النصر بشأن كريستيانو رونالدو

بدأت إدارة نادي النصر السعودي مناقشات لتمديد عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وربطه باتفاق جديد مع "العالمي".

ويركز رونالدو بشكل تام على الفوز بالمزيد من الألقاب بدلاً من مغادرة النصر، وسط تكهنات حول انتقال محتمل إلى باير ليفركوزن.

ونشرت شبكة (givemesport) تقريرًا قالت فيه إن النصر بدأ في محادثات لتمديد عقد كريستيانو رونالدو لمدة عام إضافي، حيث ينتهي عقده بنهاية موسم 2025.

وأضافت: "في النصر متفائلون بأن اللاعب البرتغالي الدولي سيبقى في النادي حتى عام 2026".

وواصلت: "من المفهوم أن رونالدو ليس في عجلة من أمره لإتمام صفقة تمديد عقده مع النصر، لكنه لا يتطلع إلى العودة إلى أوروبا أو الانتقال إلى مكان آخر كما هو الحال".

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ووقع رونالدو للنصر قادما من مانشستر يونايتد في ديسمبر 2022، وسجل منذ ذلك الحين 70 هدفا في 64 مباراة.

كما فاز رونالدو بجائزة الحذاء الذهبي لدوري المحترفين السعودي الموسم الماضي، برصيد 35 هدفًا في 31 مباراة فقط بالدوري.

وبحلول الوقت الذي ستقام فيه كأس العالم 2026، سيكون عمر نجم ريال مدريد السابق 41 عامًا، ويريد النصر منه الاستمرار في المملكة العربية السعودية حتى ذلك الحين.

وتبلغ قيمة عقد رونالدو الحالية 173 مليون جنيه إسترليني في الموسم الواحد، مع مكافآت إضافية، ومن المتوقع أن يأتي العقد الجديد مع زيادة إضافية في الراتب.

ويتمتع رونالدو أيضًا بالقدرة على كسب دخل غير كرة القدم، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يكون سفيرًا لكأس العالم 2034.