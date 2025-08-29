الحقيقة كاملة.. هل تدخل الخطيب لإفشال صفقة الزمالك؟

دار جدل واسع حول انتقال اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم خط وسط فريق بتروجت، إلى نادي الزمالك.

وتفاوض الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة لضم لاعب وسط بتروجت ولكن الصفقة لم تكتمل لتمسك النادي البترولي ببقاء اللاعب.

وحاول حمدان الضغط على إدارة ناديه بالانقطاع عن التدريبات قبل أن يعتذر للإدارة ويعلن عودته للمران مرة أخرى.

وأكدت قناة "المحور" أن إدارة بتروجت استقرت على رحيل اللاعب في شهر يناير المقبل إلى الزمالك كما أنها ستوافق على رحيل اللاعب توفيق محمد إلى الأهلي.

وأشارت إلى أنه لا صحة لتدخل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لإفساد صفقة انتقال اللاعب الفلسطيني إلى الزمالك.

وأوضحت أن هذه الأنباء غير صحيحة رغم ارتباط الخطيب بعلاقة قوية بالفعل مع رئيس نادي بتروجت ولكن الفريق البترولي رفض عرضاً لبيع توفيق محمد إلى الأهلي أيضاً.

ونفت القناة ما تردد حول تواصل الخطيب لإفساد صفقة انتقال حمدان خاصة أن الأهلي لم يتفاوض مع اللاعب الفلسطيني على الإطلاق.

ولعب حمدان من قبل مع الأهلي وبيراميدز بجانب الإنتاج الحربي وبعض فرق دوري القسم الثاني.