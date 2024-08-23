يتحرك مسؤولو الأهلي المصري لتدعيم صفوف الفريق قبل خوض منافسات الموسم الجديد 2024 – 2025 والذي يشهد خوض العديد من البطولات على رأسها كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب خوضه منافسات كأس إنتر كونتينتال المستحدثة من جانب الاتحاد الدولي "فيفا".

ويشهد ملف صفقات الأهلي المصري، خلال الفترة الأخيرة، تطورًا كبيرًا بميزة مهمة للغاية وتتمثل في استقدام لاعبين قادمين من أوروبا.

وظهر تأثير هذه الصفقات سريعًا على أداء الأهلي، ونتائج الفريق خلال الموسم الماضي الذي شهد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثانية على التوالي، بجانب الحفاظ على لقب الدوري المصري، والحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية.

وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز الصفقات التي انضمت من أندية أوروبا، وصنعت الفارق مع الأهلي:

وسام أبو علي

نجح الفلسطيني وسام أبو علي في إظهار بصماته سريعًا مع الأهلي بعدما سجل 18 هدفًا في الدوري المصري، وحقق لقب الهداف، وقدم موسمًا رائعًا.

وانضم أبو علي للأهلي قادمًا من سيريوس السويدي، خلال شهر يناير الماضي، في صفقة أتت بثمارها سريعًا، خاصة أن اللاعب الفلسطيني تم قيده كعنصر محلي وليس أجنبيًا بحكم لوائح الدوري المصري لامتلاكه الجنسية الفلسطينية.

وحجز أبو علي مكانه في التشكيلة الأساسية للأهلي، خلال الموسم الماضي، ولعب دورًا كبيرًا في التتويج بلقب الدوري المصري بجانب دوري أبطال أفريقيا.

إمام عاشور

لعبت أيضًا صفقة إمام عاشور لاعب الوسط المنضم من ميتيلاند الدنماركي دورًا كبيرًا في تطوير أداء خط وسط الأهلي.

ونجح إمام عاشور في إظهار بصماته مع الأهلي خلال موسمه الأول، وكان فرس الرهان الرابح في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، والدوري المصري.

وسجل عاشور 11 هدفًا، وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 46 مباراة خاضها بقميص الأهلي ليقدم اللاعب صاحب الـ 26 عامًا أحد أفضل مواسمه.

صفقات منتظرة

يسعى الأهلي إلى مواصلة صفقاته المقبلة من أوروبا في ظل التفاوض المكثف مع التونسي محمد علي بن رمضان نجم خط وسط فرينكفاروزي المجري، والمغربي أشرف داري مدافع بريست الفرنسي.

ودخل الأهلي في مفاوضات مكثفة للتعاقد مع بن رمضان وداري، خلال الموسم المقبل، لتدعيم صفوفه، خاصة مع رحيل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي، والمالي أليو ديانغ إلى الخلود السعودي.