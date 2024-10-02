فيديو جديد.. إمام عاشور يشتبك مع عواد وكهربا يتدخل (شاهد)

تداول مغردون فيديو جديد للاعب إمام عاشور، نجم وسط الأهلي المصري، وهو يشتبك مع محمد عواد، حارس مرمى الزمالك، بعد خسارة الفريق الأحمر لقب كأس السوبر الإفريقي يوم الجمعة الماضي.

وتعرض الأهلي للخسارة أمام الزمالك 3-4 بركلات الترجيح، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "المملكة أرينا" بالسعودية.

إمام عاشور دخل في مشادات مع لاعبي الزمالك خلال المباراة، بعد أن اتهمه نبيل عماد "دونغا"، نجم الزمالك بأنه وجّه السباب له، وكادت الأمور أن تتطور لاشتباك بالأيدي.

وعقب المباراة استفز عاشور جمهور الزمالك ببعض الإيماءات.

وتداولت بعض الجماهير فيديو جديد ظهر فيه إمام عاشور وهو يحاول الاشتباك مع محمد عواد حارس الزمالك، عندما كان الأخير يصافح لاعبي الأهلي بعد المباراة.

وكان إمام عاشور يتجه نحو عواد ويتلفظ ضده، حتى تدخل محمود كهربا ونجح في إبعاد عواد، ثم تدخل محمد مجدي أفشة وأمسك بإمام عاشور قبل الاشتباك مع حارس الزمالك.

بسبب مشادة المباراة .. إمام عاشور يرفض مواساة عواد للاعبي الأهلي وتدخُل سامي قمصان وكهربا وأفشة لإنهاء الأمر سريعًا #الأهلي #الزمللك #السوبر_الافريقي #الرياض Posted by Soliman Mohamed Elarousy on Wednesday, October 2, 2024

يذكر أن هناك اشتباكات وقعت بين إمام عاشور وعواد في المباراة، فضلًا عن مناوشات لاعب الأهلي مع نبيل عماد دونغا.

وقاد عواد نادي الزمالك للتويج بكأس السوبر الإفريقي للمرة الخامسة في تاريخه، بعد تصديه لركلة ترجيح من يحيى عطية الله، أسهم بها في رفع فريقه كأس البطولة.