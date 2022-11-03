تقرير: أتلتيكو مدريد لا ينوي تجديد عقد سيميوني

أكدت تقارير إخبارية أن نادي أتلتيكو مدريد لا يخطط حاليا لتجديد عقد مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني خاصة في ظل النتائج السيئة للفريق هذا الموسم، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

وسينتهي عقد سيميوني في صيف 2024، ولا يزال مستقبله غير واضح مع النادي المدريدي.

وكشفت شبكة كادينا سير المحلية أن هناك مفاوضات لاستبدال سيميوني، لكن تبقى العقبة كامنة في دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تصل إلى 14 مليون يورو.

وأوضحت أن اسم مارسيلينو غارسيا تورال مرشح لخلافة "التشولو" في قيادة الفريق، إضافة لأوناي إيمري.

ويعيش سيميوني أسوأ فتراته في أتلتيكو، منذ أن تولى مسؤوليته في 2011 خلفا لغريغوريو مانزانو.

وودع أتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا محتلا المركز الأخير ليفشل حتى في استكمال مشواره القاري بمسابقة الدوري الأوروبي.