ردود فعل واسعة بعد خسارة كريستيانو رونالدو والنصر أمام الاتحاد

وتباينت ردود الفعل في المملكة العربية السعودية، بعد هزيمة النصر المدوية أمام الاتحاد بثلاثية، رغم وجود النجم العالمي كريستيانو رونالدو على رأس تشكيلة الفريق.

الإعلامي وليد الفراج أكد أن الكرة تعطي من يعطيها، مهما تتعاقد مع نجوم، في تعليقه على وجود رونالدو على رأس تشكيلة النصر، ولكنه فشل في قيادة الفريق للفوز على الاتحاد.

وقال الفراج في برنامجه: "كنا نعتقد أن النصر ورونالدو سيأكلون الأخضر واليابس لكن الموضوع غير ذلك".

وأضاف: "رومارينيو وحمدالله أفخم من رونالدو.. فالاتحاد فريق عظيم واستحق التأهل بجدارة".