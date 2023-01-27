ردود فعل واسعة بعد خسارة كريستيانو رونالدو والنصر أمام الاتحاد
خسر كريستيانو رونالدو أولى بطولاته مع نادي النصر، بعد أن تأهل نادي اتحاد جدة إلى نهائي كأس السوبر السعودي، بفوزه، اليوم الخميس، 3-1 أمام النصر بقيادة النجم البرتغالي.
وتباينت ردود الفعل في المملكة العربية السعودية، بعد هزيمة النصر المدوية أمام الاتحاد بثلاثية، رغم وجود النجم العالمي كريستيانو رونالدو على رأس تشكيلة الفريق.
الإعلامي وليد الفراج أكد أن الكرة تعطي من يعطيها، مهما تتعاقد مع نجوم، في تعليقه على وجود رونالدو على رأس تشكيلة النصر، ولكنه فشل في قيادة الفريق للفوز على الاتحاد.
وقال الفراج في برنامجه: "كنا نعتقد أن النصر ورونالدو سيأكلون الأخضر واليابس لكن الموضوع غير ذلك".
وأضاف: "رومارينيو وحمدالله أفخم من رونالدو.. فالاتحاد فريق عظيم واستحق التأهل بجدارة".
وانتقد محمد نور أسطورة نادي الاتحاد المستوى الذي ظهر به رونالدو أمام النصر، مؤكدًا أنه لم يقدم أي إضافة للفريق.
وأوضح في تصريحات تلفزيونية: "رونالدو لم يظهر أمام الاتحاد.. كان معزولا عن باقي زملائه، ولم يقدم الإضافة المنتظرة".
واتفق معه في الرأي حسين عبدالغني مدير نادي النصر الأسبق قائلا: "فريق النصر متصدرًا للدوري السعودي.. مؤسف يظهر بهذا المستوى السيئ بوجود رونالدو".
وأضاف: "رونالدو غير مقنع حتى الآن ولم يقدم أي جديد للنصر".
الإعلامي المصري، المذيع بقنوات "بي إن سبورتس"، حسام الحداد قال إن كريستيانو رونالدو يفشل في التسجيل مجددًا ويخسر مع فريقه النصر السعودي ٣-١ في ثاني مبارياته الرسمية.
الإعلامي الرياضي محمد الشيخ أكد على ما قاله سابقوه، وأوضح أن البطولات لن تكون في "جيب رونالدو"، على حد وصفه.
وفاز الاتحاد على النصر بهدفي رومارينيو وعبد الرزاق حمد الله في الشوط الأول، وهدف مهند الشنقيطي في الوقت المحتسب بدل الضائع.
افتتح البرازيلي رومارينيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة 15 بعد أن تلقى كرة عرضية من عبد الرحمن العبود من جهة اليسار، قابلها رومارينيو بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت منتصف المرمى.
وظهرت خطورة رونالدو في عدة مناسبات في الشوط الأول كان أخطرها ضربة رأس في الدقيقة 42 بعد عرضية من جهة اليمين أبعدها الحارس مارسيلو جروهي بشكل رائع، لترتد بهجمة في الاتجاه المعاكس أنهاها المغربي حمد الله برأسه في شباك النصر ليضاعف الغلة للاتحاد.
ولعب البرازيلي رومارينيو الكرة من جهة اليمين قابلها حمد الله برأسه لتسكن أقصى يسار المرمى.
وقلص النصر الفارق في الدقيقة 68 بعد أن سدد تاليسكا الكرة من منتصف منطقة الجزاء لتسكن الشباك.
وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني أطلق الشنقيطي رصاصة الرحمة على النصر من هجمة مرتدة للاتحاد وصلت إلى الشنقيطي المنفرد يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت الشباك.