الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي
يستضيف ملعب (حمادي العقربي) المواجهة التي تجمع بين الترجي الرياضي وضيفه النجم الساحلي مساء اليوم الخميس، المؤجلة من الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ببطولة الدوري التونسي.
وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي ضد النجم الساحلي..
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت تونس على ملعب (حمادي العقربي) في رادس بصافرة الحكم أمين عمر.
وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 2 بصوت المعلق هيكل الصغير.
ترتيب الفريقين
يحتل النجم الساحلي صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، وحقق الفريق 5 انتصارات وتعادلًا وحيدًا دون هزيمة، وسجل 15 هدفاً واستقبل 4 أهداف.
ويحتل الترجي المركز الثاني برصيد 11 نقطة، وحقق الفريق 3 انتصارات وتعادلين وتلقى هزيمة واحدة وسجل 8 أهداف واستقبل 4 أهداف.
وفاز النجم الساحلي في آخر لقاء على حساب الترجي بنتيجة 1-0 يوم 23 يونيو الماضي.
أسلحة الترجي
يخوض الترجي مواجهة النجم الساحلي المتصدر باحثاً عن تحقيق الفوز وتقليص الفارق معه.
وحرص حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي على مؤازرة الفريق في التدريبات وتقديم الدعم للاعبي الفريق والمدير الفني نبيل معلول.
ويغيب عن صفوف الترجي الثنائي أمين توجاي بسبب الإيقاف بجانب غيلان الشعلالي لاعب خط الوسط لعدم الجاهزية بعد العودة من الإصابة.
ويعتمد الترجي على تشكيلة تضم حارس المرمى صدقي الدبشي وأمامه الرباعي محمد بن علي وأمين بن حميدة وياسين مرياح وهاني عمامو في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط فوسيني كوليبالي وبجواره محمد علي بن رمضان وصابر بوغرين مع ثلاثي خط الهجوم حمدو الهوني وعزيز عبيد ومحمد علي بن حمودة.
أوراق النجم الساحلي
يأمل النجم الساحلي في تعزيز الصدارة وتحقيق الفوز أمام الترجي والانفراد بالقمة.
واستغنى النجم الساحلي عن اللاعب التونسي محمد الضاوي "كريستو" لصالح الأهلي المصري في الفترة الأخيرة.
ويغيب عن صفوف النجم الساحلي اللاعب الجزائري زين الدين بوتمان بسبب تراكم البطاقات.
ويعتمد المدرب التونسي محمد المكشر، المدير الفني لفريق النجم الساحلي على تشكيلة تضم حارس المرمى علي الجمل وأمامه الرباعي زياد بوغطاس وبليغ الجمالي وفرج بن نجيمة وغفران النوالي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط جاك مبي وأسامة عبيد وصانع الألعاب ياسين الشيخاوي وعلى الأطراف لؤي بن حسين وراقي العواني مع المهاجم فيني كومبي.
وقال التونسي يامن بن ذكري لـ"إرم نيوز" إن "الترجي يملك دوافع أكبر لتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره وخاصة من أجل تقليص الفارق مع النجم الساحلي".
وأضاف: "النجم الساحلي سيواجه اختباراً صعباً على الصعيد الهجومي في غياب بوتمان ورحيل الضاوي، وهو أمر يفرض على المدرب محمد المكشر تغيير أسلوبه التكتيكي في اللقاء".