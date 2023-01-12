الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الترجي والنجم الساحلي في الدوري التونسي



يستضيف ملعب (حمادي العقربي) المواجهة التي تجمع بين الترجي الرياضي وضيفه النجم الساحلي مساء اليوم الخميس، المؤجلة من الجولة الرابعة للمجموعة الأولى ببطولة الدوري التونسي.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الترجي ضد النجم الساحلي..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت تونس على ملعب (حمادي العقربي) في رادس بصافرة الحكم أمين عمر.

وتذاع المباراة عبر قناة الكأس 2 بصوت المعلق هيكل الصغير.