مهاجم أوروبي على رادار الأهلي المصري

يتحرك مسؤولو الأهلي المصري لحسم صفقة جديدة لتدعيم الخط الأمامي قبل غلق باب الانتقالات الجارية يوم الـ25 من أكتوبر الجاري.

وكشفت قناة "أون تايم سبورتس" عن ترشيح 3 لاعبين للانضمام للأهلي من العناصر المحلية، وهم: عبد الرحمن البانوبي، ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ثنائي نادي زد، بجانب أحمد شريف مهاجم فاركو.

وأشارت إلى استبعاد أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي ومنتخب مصر من الحسابات بسبب عدم القناعة بمستواه من جانب لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار والمدير الرياضي محمد رمضان والمدير الفني السويسري مارسيل كولر.

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وأوضحت أن الأهلي بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد ليزامل الفلسطيني وسام أبو علي، ومحمود عبد المنعم "كهربا" في قيادة الخط الأمامي.

وأكدت أن هناك 6 أسماء للاعبين أجانب على رأسهم مهاجم عربي يلعب بأحد الدوريات العربية بجانب لاعب يحمل جنسية أوروبية وينشط في أحد دوريات شرق أوروبا.

وأشارت إلى أن هناك مهاجمًا ماليًّا أو سنغاليًّا بجانب لاعب تحت السن مواليد 2005، كما أن هناك اجتماعًا عبر تقنية زووم بين محمد رمضان وهاني رمزي مدير إدارة اكتشاف المواهب مع أحد وكلاء اللاعبين المرشحين.

ويضم الأهلي بين صفوفه 4 لاعبين أجانب، وهم: الثلاثي المغربي رضا سليم ويحيى عطية الله وأشرف داري بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بينما لم يتم قيد التونسي علي معلول لإصابته بقطع في وتر إكيليس.