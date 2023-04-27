نابولي يقترب من حصد لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما

ويرفع الفوز في مباراة السبت رصيد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي إلى 81 نقطة وسيصبح أول فريق يحقق اللقب قبل ست جولات من النهاية، ما لم يحقق لاتسيو فوزه الأول منذ أربع سنوات على ملعب إنتر يوم الأحد المقبل.

وحث سباليتي لاعبيه على عدم الاحتفال مسبقا باللقب على الرغم من قرب الفريق من إنهاء انتظار مدينة نابولي للقب الذي حققه النادي بقيادة دييجو مارادونا عامي 1987 و1990.

وقال سباليتي: "لا أحب الاحتفال مقدما. إذا فعلناها جميعا معا فستكون السعادة مضاعفة".

ولا يمكن تصور أن يفقد نابولي تقدمه في الدوري بفارق 17 نقطة عن أقرب منافسيه في هذه المرحلة، لكن تحذير سباليتي مفهوم بالنظر إلى صعوبة شهر أبريل نيسان على الفريق الذي لم يحقق فيه الفوز إلا مرتين فقط في ست مباريات في جميع المسابقات.

ومع عدم بقاء ألقاب أخرى للمنافسة عليها بعد خروج نابولي من دوري أبطال أوروبا أمام ميلان في دور الثمانية هذا الشهر، يمكن لسباليتي التركيز على الفوز باللقب المحلي على الرغم من غياب المدافع ماريو روي للإصابة.

وتحسن سالرنيتانا بشكل كبير منذ تولي باولو سوزا المسؤولية وحل محل دافيدي نيكولا في منتصف فبراير شباط، وابتعد عن منطقة الهبوط ويحتل المركز 14 في الدوري بعد ثماني مباريات دون هزيمة.