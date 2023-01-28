موزيس كايسيدو يطالب برايتون بالموافقة على رحيله بعد رفض عرض آرسنال
طلب موزيس كايسيدو من "برايتون آند هوف ألبيون" السماح له بالرحيل بعدما تردد أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز رفض عرضًا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) من آرسنال متصدر المسابقة.
وباع برايتون الجناح البلجيكي "لياندرو تروسار" إلى آرسنال هذا الشهر مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.
وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه غير مهتم ببيع كايسيدو أيضًا بعد تألق اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في مركز لاعب الوسط المدافع هذا الموسم.
وأعرب الدولي الإكوادوري عن امتنانه لبرايتون ومالكه توني بلوم لمنحه فرصة اللعب في الدوري الممتاز، لكنه لا يرغب بتفويت "فرصة رائعة".
وكتب كايسيدو عبر حسابه على إنستغرام: "أنا الأصغر بين 10 أشقاء، ونشأنا في حي فقير في سانتا دومينغو في الإكوادور".
وأضاف: حلمي (كان) دائمًا أن أكون اللاعب الأكثر تتويجًا في تاريخ الإكوادور".
وتابع: "فخور بقدرتي على تحقيق مبلغ قياسي لبرايتون والذي من شأنه أن يسمح للنادي بإعادة استثماره ومساعدته على الاستمرار في النجاح.
وأتم: "غمرتني الجماهير بحبها، وستظل دائمًا في قلبي، لذلك أتمنى أن تتفهم سبب رغبتي في اقتناص هذه الفرصة الرائعة".
وسيمثل مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني رقمًا قياسيًا لبرايتون، الذي باع مارك كوكوريلا إلى تشيلسي، في أغسطس/ آب، مقابل صفقة مبدئية بلغت 55 مليون إسترليني، ومن المحتمل أن ترتفع إلى 62 مليون بالإضافات.
ويحتل برايتون المركز السادس في ترتيب الدوري بعد نهاية الدور الأول مما يؤهله للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل لأول مرة في تاريخ النادي.
وقال روبرتو دي تسيربي مدرب برايتون، الليلة الماضية، إنه يأمل في إقناع كايسيدو بالبقاء.
وقال للصحفيين: "تحدثت معه كأب وليس كمدرب، وأتمنى أن يتمكن من البقاء معنا حتى نهاية الموسم.. هذا أفضل حل له ولنا".
ويسعى آرسنال إلى تحقيق لقبه الأول في الدوري منذ 2003-2004، ويبحث عن لاعب وسط مدافع بعد إصابة المصري محمد النني في ركبته، مع عدم وجود جدول زمني لعودته للملاعب.
وتنتهي فترة الانتقالات الحالية يوم الثلاثاء المقبل.