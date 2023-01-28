موزيس كايسيدو يطالب برايتون بالموافقة على رحيله بعد رفض عرض آرسنال

طلب موزيس كايسيدو من "برايتون آند هوف ألبيون" السماح له بالرحيل بعدما تردد أن النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز رفض عرضًا مقابل 60 مليون جنيه إسترليني (70 مليون دولار) من آرسنال متصدر المسابقة.

وباع برايتون الجناح البلجيكي "لياندرو تروسار" إلى آرسنال هذا الشهر مقابل 27 مليون جنيه إسترليني.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه غير مهتم ببيع كايسيدو أيضًا بعد تألق اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في مركز لاعب الوسط المدافع هذا الموسم.