فرصة رونالدو الأخيرة.. هل يستطيع منتخب البرتغال تحقيق كأس العالم؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

وضع باكو بالنسيا، أسطورة منتخب المكسيك، اسم المنتخب البرتغالي كأحد أبرز المرشحين للتتويج بلقب كأس العالم 2026 التي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وأكد بالنسيا في تصريحات لشبكة "فوكس سبورتس" أن البرتغال مرشحة للتتويج بلقب المونديال في وجود قدوة ومثل أعلى لجميع لاعبي كرة القدم في العالم بقيمة كريستيانو رونالدو.

وافتتح المنتخب البرتغالي مشواره في تصفيات كأس العالم 2026 بالفوز خارج قواعده على أرمينيا بخمسة أهداف نظيفة، ويحتاج أولاً للتأهل عبر صدارة المجموعة السادسة والتي تضم أيضا منتخبي أيرلندا والمجر.

ولم يسبق لمنتخب البرتغال طوال تاريخه حصد لقب كأس العالم ولكنه فاز بلقب كأس أوروبا عام 2016 بخلاف التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية مرتين عامي 2019 و2025.

ويمكن اعتبار منتخب البرتغال من المرشحين البارزين للفوز بكأس العالم 2026 لعدة أسباب نستعرضها في السطور القادمة:

الفرصة الأخيرة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو

وضع قائد النصر منتخب بلاده على الخريطة الدولية بين الكبار منذ بداية ظهوره وتألقه على الصعيد العالمي.

قبل رونالدو لم تكن البرتغال تملك إنجازات باستثناء مركز ثالث في نهائي كأس العالم 1966 ونصف نهائي أمم أوروبا 1984 وكان التأهل للنهائيات القارية والعالمية غير مضمون.

ومع ظهور النجم كريستيانو رونالدو لم تغب البرتغال عن أي نهائيات قارية أو عالمية وأصبحت مرشحة للفوز بكل الألقاب، لكنه سيلعب نهائي كأس العالم الأخيرة في مسيرته والفرصة الأخيرة لمنح بلاده كأس العالم.

مزيج من النجوم الشباب ولاعبي الخبرة

يضم المنتخب البرتغالي جيلاً جديداً من النجوم الشباب بالإضافة لأصحاب الخبرة وأغلبهم يتألقون في بطولات أوروبية كبيرة وأبرزهم فيتينيا ونونو مينديز وجواو نيفيز نجوم باريس سان جيرمان ورافائيل لياو نجم ميلان وبرونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد وروبن دياز مدافع مانشستر سيتي.

ويتألق نجوم دوري روشن السعودي جواو كانسيلو وروبن نيفيز لاعبا الهلال وكريستيانو رونالدو القائد وجواو فيليكس.

تواجد نجوم شباب وأصحاب خبرة في المنتخب البرتغالي وتحت قيادة مدرب يملك خبرة في المنافسات الدولية الإسباني روبيرتو مارتينيز قد يعطي البرتغال الفرصة للفوز باللقب.

الرغبة والحماس والوحدة

في حفل تكريم الراحل ديوغو جوتا الذي نظم قبل مباراة أرمينيا في بداية تصفيات كأس العالم 2026، كان خطاب روبن نيفيز باسم اللاعبين حماسيا وأكد على القتال والرغبة والحماس من أجل الفوز بكأس العالم القادمة وإهدائها لروحه.

ويبدو المنتخب البرتغالي أيضا منتخبا موحدا بين جميع لاعبيه ولا وجود لمشاكل بينهم وهو ما يجعل الأجواء جيدة للمنافسة بقوة على اللقب.