برشلونة ينشر لقطات خاصة لفرحة تشافي واللاعبين بهدف رافينيا القاتل (شاهد)

نشر الحساب الرسمي لنادي برشلونة فيديو لفرحة تشافي هيدناندز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بهدف رافينيا القاتل في مرمى أوساسونا بالدوري الإسباني.

واقتنص برشلونة فوزا قاتلا على حساب أوساسونا (2-1)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، على ملعب "أل سادار" ضمن منافسات الجولة الـ14 للدوري الإسباني.

وتقدم أوساسونا مبكرا في الدقيقة السادسة عن طريق دافيد غارسيا.

وتعرض البولندي روبرت ليفاندوفسكي للطرد بعد نيله الكارت الأصفر الثاني في اللقاء مع الدقيقة 31.

كما اعترض زميله جيرارد بيكيه، الذي كان بديلا في آخر مبارياته مع البارسا، على الحكم بين شوطي اللقاء، ليقوم الحكم بطرده هو الآخر.

وفي الدقيقة 48 أدرك بيدري التعادل لبرشلونة.