الدوري الألماني: ليفركوزن يخطف التعادل من بايرن ميونخ بركلة جزاء في الوقت الضائع
واصل فريق باير ليفركوزن عروضه القوية في الدوري الألماني لكرة القدم وتعادل مع مضيفه بايرن ميونيخ 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الرابعة من المسابقة.
وأحرز باير ليفركوزن ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق إيزيكيل بالاسيوسـ حيث سدد بالاسيوس من علامة الجزاء بعد أن أسقط ألفونسو ديفيز اللاعب يوناس هوفمان.
تقدم بايرن ميونيخ بهدف مبكر أحرزه الإنجليزي هاري كين في الدقيقة السابعة، مسجلا هدفه الرابع مع بايرن هذا الموسم.
ونجح ليفركوزن في تسجيل هدف التعادل عن طريق أليخاندرو جريمالدو في الدقيقة 24.
وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان محاولاتهما الهجومية لتسجيل هدف ثاني وبالفعل تمكن بايرن من تسجيله في الدقيقة 86 عن طريق ليون جوريتسكا.
لم يستسلم لاعبو باير ليفركوزن وتمكنوا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء سددها ازيكويل بالاسيو بنجاح إلى داخل المرمى.
بهذا التعادل، رفع باير ليفركوزن رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، متفوقا على بايرن ميونخ بفارق الأهداف.
وأصبح هذا التعادل هو الأول للفريقين في الدوري هذا الموسم، حيث سبق لهما الفوز في أول ثلاثة لقاءات من المسابقة.