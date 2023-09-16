الدوري الألماني: ليفركوزن يخطف التعادل من بايرن ميونخ بركلة جزاء في الوقت الضائع

واصل فريق باير ليفركوزن عروضه القوية في الدوري الألماني لكرة القدم وتعادل مع مضيفه بايرن ميونيخ 2/2 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة في الجولة الرابعة من المسابقة.

وأحرز باير ليفركوزن ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق إيزيكيل بالاسيوسـ حيث سدد بالاسيوس من علامة الجزاء بعد أن أسقط ألفونسو ديفيز اللاعب يوناس هوفمان.