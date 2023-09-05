قرعة كأس العالم للأندية 2023
سحبت قرعة كأس العالم للأندية 2023، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية بمشاركة ممثلي أبطال القارات، ونادي الاتحاد السعودي بطل الدوري المحلي.
وحضر القرعة كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد مرتديًا الثوب السعودي.
وأسفرت القرعة عن:
الدور التمهيدي: الاتحاد (صاحب الأرض) مع أوكلاند سيتي
الدور الأول: 1 ـ الأهلي ضد الفائز من الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي
الدور الأول: 2 ـ كلوب ليون المكسيكي ضد أوراوا الياباني
نصف النهائي: الفائز من 1 سيواجه بطل أمريكا الجنوبية
نصف النهائي: الفائز من 2 سيواجه مانشستر سيتي
وستقام المسابقة بشكلها الحالي لآخر مرة في جدة خلال الفترة 12-22 ديسمبر كانون الأول.
وبعد ذلك ستقام النسخة الموسعة للمسابقة بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة في 2025، وستقام بعدها المسابقة كل 4 سنوات.
وقال كريم بنزيما لاعب الاتحاد لقناة SSC: "لا أعد الجماهير بأي شيء وسنحاول تقديم الأفضل، وننتظر دعمهم في جدة".
وأضاف "هذه بطولة قوية وهناك أندية لديها أسماء كبيرة ونأمل أن نقدم أنفسنا بشكل جيد وأن نصل إلى أبعد مدى.. أشعر بالتفاؤل".
أما حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي المصري فقال "أعتقد أننا سنواجه الاتحاد وستكون مباراة قوية وليست سهلة، والأهلي أيضًا دوافعه دائمًا الفوز والوصول إلى أبعد المشوار".
ودعم نادي الاتحاد صفوفه بلاعبين عالميين مثل نغولو كانتي وبنزيما وغوتا وفابينيو، كما يسعى للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.