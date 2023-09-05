قرعة كأس العالم للأندية 2023

وقال كريم بنزيما لاعب الاتحاد لقناة SSC: "لا أعد الجماهير بأي شيء وسنحاول تقديم الأفضل، وننتظر دعمهم في جدة".

وأضاف "هذه بطولة قوية وهناك أندية لديها أسماء كبيرة ونأمل أن نقدم أنفسنا بشكل جيد وأن نصل إلى أبعد مدى.. أشعر بالتفاؤل".

أما حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي المصري فقال "أعتقد أننا سنواجه الاتحاد وستكون مباراة قوية وليست سهلة، والأهلي أيضًا دوافعه دائمًا الفوز والوصول إلى أبعد المشوار".

ودعم نادي الاتحاد صفوفه بلاعبين عالميين مثل نغولو كانتي وبنزيما وغوتا وفابينيو، كما يسعى للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.