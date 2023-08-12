استبعاد مبابي ونيمار من قائمة سان جيرمان لمواجهة لوريان في الدوري الفرنسي

وكان النادي قد استبعد الفرنسي الدولي من تشكيلته في الجولة الآسيوية التي خاضها، الشهر الماضي، استعدادًا للموسم الجديد.

ومبابي ضمن عدد من اللاعبين المتوقع رحيلهم عن النادي، خلال فترة الانتقالات الحالية، التي تنتهي في مطلع سبتمبر/ أيلول المقبل.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن النادي اعتبر أنه ليس بحاجة لجهود البرازيلي نيمار، ولاعب الوسط الإيطالي فيراتي.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن نيمار يعاني من عدوى فيروسية.