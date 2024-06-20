الكشف عن موعد نهائي كأس الجزائر بين المولودية وشباب بلوزداد
يطمح فريق مولودية الجزائر إحراز الثنائي، عندما يلاقي شباب بلوزداد
أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن نهائي كأس الجزائر "موبيليس" لموسم 2023 ـ 2024، الذي يجمع بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، سيقام رسمياً يوم 5 يوليو 2024 على ملعب "5 جويلية" في الجزائر العاصمة.
وتجمع مباراة النهائي فريق مولودية الجزائر الذي يطمح لإحراز الثنائي، بعد أن توج بلقب الدوري منذ أسابيع، مع شباب بلوزداد الذي يسعى لإنقاذ الموسم بعد أن فرّط في لقب الدوري.
ونشر اتحاد الكرة في الجزائر عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك" أن النهائي سيدور يوم 5 يوليو على ملعب العاصمة الجزائر في الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.
ويبحث نادي المولودية عن أول تتويج بالكأس منذ العام 2016، بينما سيكون شباب بلوزداد مراهنا على اللقب الذي فاز به آخر مرة في موسم 2018 ـ 2019.