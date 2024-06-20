الكشف عن موعد نهائي كأس الجزائر بين المولودية وشباب بلوزداد

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم أن نهائي كأس الجزائر "موبيليس" لموسم 2023 ـ 2024، الذي يجمع بين مولودية الجزائر وشباب بلوزداد، سيقام رسمياً يوم 5 يوليو 2024 على ملعب "5 جويلية" في الجزائر العاصمة.

وتجمع مباراة النهائي فريق مولودية الجزائر الذي يطمح لإحراز الثنائي، بعد أن توج بلقب الدوري منذ أسابيع، مع شباب بلوزداد الذي يسعى لإنقاذ الموسم بعد أن فرّط في لقب الدوري.