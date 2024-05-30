أول تعليق من الأهلي بعد حكم حبس وإيقاف الشحات

وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي المصري ، لـ"إرم نيوز" إن القلعة الحمراء لا تعلق على أحكام القضاء المصري التي لها كل الاحترام والتقدير.

وأشار إلى أن الأهلي متمسك بتطبيق اللوائح الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور، والتي تمنع اللجوء للقضاء المدني في واقعة رياضية داخل أرض الملعب، موضحًا أن الأهلي يترقب قرار لجنة الانضباط بخصوص شكواه ضد مخالفة لاعب بيراميدز اللوائح.