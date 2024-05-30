أول تعليق من الأهلي بعد حكم حبس وإيقاف الشحات
تلقى مسؤولو النادي الأهلي المصري حكم حبس حسين الشحات لاعب الفريق لمدة عام مع إيقاف التنفيذ بحالة من الغضب الشديد.
وقضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الخميس، بحبس حسين الشحات لاعب الأهلي في الدعوى القضائية التي حركها ضده المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز.
واتهم الشيبي لاعب الأهلي بالإهانة والضرب والسب والقذف خلال واقعة صفعه على وجهه عقب لقاء الأهلي وبيراميدز يوم 23 يوليو 2023 بالدوري المصري.
وأصدرت المحكمة قرارًا بمنع حسين الشحات من مزاولة أي نشاط رياضي تابع للهيئات الإدارية لمدة 5 أعوام قادمة.
وقال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي المصري ، لـ"إرم نيوز" إن القلعة الحمراء لا تعلق على أحكام القضاء المصري التي لها كل الاحترام والتقدير.
وأشار إلى أن الأهلي متمسك بتطبيق اللوائح الحاكمة والمنظمة لهذه الأمور، والتي تمنع اللجوء للقضاء المدني في واقعة رياضية داخل أرض الملعب، موضحًا أن الأهلي يترقب قرار لجنة الانضباط بخصوص شكواه ضد مخالفة لاعب بيراميدز اللوائح.
وتقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد لاعب بيراميدز؛ لمخالفته لوائح الاتحاد المصري وأيضًا اللوائح الدولية فيما يتعلق باللجوء للقضاء المدني في واقعة رياضية.
وأكد الدكتور أشرف عبد العزيز محامي اللاعب لـ"إرم نيوز" أنه سيتقدم بطعن ضد الحكم الصادر اليوم، ضد موكله.