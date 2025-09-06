بقيادة رونالدو.. نجوم الهلال والنصر يكتسحان أرمينيا في نصف ساعة (فيديو)

قدّم منتخب البرتغال بداية كاسحة في مباراة أرمينيا مساء اليوم السبت في الجولة الأولى للمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة يلعب في ناد سعودي.. من سيرتدي قميص ديوغو جوتا في منتخب البرتغال؟

ويفتتح المنتخب البرتغالي حامل لقب دوري الأمم الأوروبية مشوار التأهل إلى كأس العالم بمواجهة خارج الديار أمام أرمينيا مساء السبت.

أخبار ذات علاقة منتخب البرتغال لـ"إرم نيوز": هذا سر منح قميص ديوغو جوتا لنجم الهلال السعودي

ولعب نجوم النصر والهلال الدور الأكبر في البداية القوية للمنتخب البرتغالي في لقاء أرمينيا بعدما تقدم جواو فيليكس نجم النصر السعودي في الدقيقة 10 لصالح البرتغال بعد تمريرة حاسمة من جانب جواو كانسيلو نجم الهلال.

وأحرز القائد المخضرم كريستيانو رونالدو نجم النصر الهدف الثاني لصالح البرتغال في الدقيقة 21.

ونجح كانسيلو في تسجيل الهدف الثالث لصالح منتخب البرتغال في الدقيقة 32 ليكمل البداية النارية للضيوف في مواجهة التصفيات المونديالية.

يشار إلى أن روبن نيفيز نجم الهلال السعودي يجلس على مقاعد بدلاء منتخب البرتغال في لقاء أرمينيا.

أخبار ذات علاقة كريستيانو رونالدو يدفع مشجعا بقوة قبل تدريبات منتخب البرتغال (فيديو)

ويقود المنتخب البرتغالي المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز الذي نجح في تحقيق لقب دوري الأمم الأوروبية خلال شهر يونيو الماضي بعد الفوز في اللقاء النهائي على حساب إسبانيا بركلات الترجيح.