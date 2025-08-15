"انتقام محمد صلاح".. 4 أشياء تلهب مباراة ليفربول وبورنموث

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

يبدأ ليفربول مشوار حملة الدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة، بمواجهة ضيفه بورنموث في افتتاح منافسات الموسم الجديد.

ويسعى ليفربول إلى تقديم بداية قوية بعد أن عزز صفوفه بعدة صفقات وأنفق أكثر من 300 مليون يورو.

ورغم قوة ليفربول لكن المنافس لن يأتي للنزهة وتقبل الهزيمة وسيقاتل من أجل تحقيق الفوز وهو ما يجعل المباراة ملتهبة لعدة أسباب نستعرضها على النحو التالي:

انتقام محمد صلاح

لم يقدم النجم المصري محمد صلاح مستوى جيد خلال مباراة كأس الدرع الخيرية التي خسرها ليفربول أمام كريستال بالاس بضربات الترجيح ، وأضاع المهاجم المصري ضربة الترحيج برعونة فوق العارضة .

ويسعى محمد صلاح لتعويض خيبة الأمل الأولى والبداية القوية في الدوري الإنجليزي.

رغبة ليفربول في بداية مثالية

يعرف ليفربول أن الصراع على اللقب سيكون شرساً هذا الموسم، وستسعى كل الأندية لعرقلته.

وسيطمع ليفربول في الفوز وتقديم عرض جيد لتحقيق بداية مثالية تريح أنصاره وتخيف منافسيه .

الصفقات الجديدة

تعاقد ليفربول مع عدة صفقات هذا الموسم، أبرزهم: الفرنسي هوغو إيكتيتي، والألماني فلوران فيرتز، والهولندي جيريمي فريمبونغ، والمجري ميلوس كيركيز .

وتسعى الصفقات الجديدة للتألق المبكر، والدخول في أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز وقيادة الفريق للفوز.

طموح بورنموث والرغبة في المفاجأة

حقق بورنموث، الموسم الماضي، نتائج جيدة وأنهى الموسم في المركز التاسع، ويسعى بدوره لبداية قوية، ويحلم بتحقيق المفاجأة خطف على الأقل نقطة من ملعب ليفربول.

ورغم كون التاريخ يعطي أفضلية كبيرة لفريق ليفربول على منافسه لكن بورنموث قادر على صنع المفاجأة وعرقلة حامل اللقب مبكرا.