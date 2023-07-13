الأهلي يُزين تتويجه بالدوري المصري بفوز عريض على الزمالك

واقترب الأهلي من تحقيق دوري "اللاهزيمة"، حيث حافظ المارد الأحمر على سجل مبارياته خاليًا من الهزائم خلال الموسم الجاري.

قبل أن تجلس الجماهير في مقاعدها لمشاهدة المباراة هز الشحات الشباك بتسديدة رائعة من يمين منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية.

وبعدها بدقائق سدد محمد مجدي "أفشة" تصويبة من خارج المنطقة ارتطمت في إطار المرمى.

وفي الدقيقة 20 مرر الشحات كرة رائعة لمحمود عبدالمنعم كهربا الذي انفرد بالمرمى وسدد من فوق الحارس محمد صبحي لكن مدافع الزمالك أنقذ الموقف.

وضاعف الشحات النتيجة في الدقيقة 36 بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة.

وأكمل علي معلول ثلاثية الأهلي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بعدما تلقى تمريرة من بيرسي تاو ليسدد اللاعب التونسي الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك صبحي.

وقلص أحمد سيد زيزو النتيجة للزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 65 احتسبها الحكم بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو.

وتصدى إطار مرمى الأهلي لفرصتين خطيرتين للزمالك الذي تحسن مستواه في الشوط الثاني وكاد أن يدرك التعادل.

لكن محمد شريف أكمل رباعية الأهلي بتسديدة من داخل المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.