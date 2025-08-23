غانتس: يمكن تشكيل حكومة جديدة مع نتنياهو ولابيد لإنقاذ الرهائن
ارفعوا رؤوسكم للأعلى.. رونالدو يفاجئ لاعبي النصر السعودي (فيديو)

ارفعوا رؤوسكم للأعلى.. رونالدو يفاجئ لاعبي النصر السعودي (فيديو)
كريستيانو رونالدو مع لاعبي النصرالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
23 أغسطس 2025، 5:43 م

فاجأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو،  قائد فريق النصر السعودي، زملاءه برد فعل قوي بعد خسارة لقب كأس السوبر المحلي بعد الهزيمة المريرة على يد الأهلي بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح اليوم السبت في الدور النهائي.

وكان النصر في طريقه للتتويج بعد تقدمه بنتيجة 2-1 عقب تسجيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الدقيقة 82 قبل أن يحرز الأهلي هدف التعادل في الدقيقة 89 عن طريق مدافعه روغر إيبانز.

 وانتشر مقطع فيديو أذاعته قناة "الإخبارية" السعودية لرونالدو قبل بدء مراسم تتويج الأهلي وهو يطالب زملاءه برفع رؤوسهم إلى الأعلى وعدم الاستسلام لأحزانهم.

وكان رونالدو على بعد خطوة من التتويج بأول لقب محلي مع النصر منذ انتقاله إلى الفريق السعودي في يناير 2023 عقب فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

 ولم يحقق النجم البرتغالي بقميص النصر سوى لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال في صيف 2023.

 وكان النصر قد أبرم عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد على رأسها التعاقد مع جواو فيليكس نجم منتخب البرتغال ونادي تشيلسي الإنجليزي وإينيغو مارتينيز مدافع برشلونة الإسباني والفرنسي كينغسلي كومان نجم بايرن ميونخ الألماني.

