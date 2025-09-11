لقاء أساطير النصر.. هل يستلم كريستيانو رونالدو جائزته من ماجد عبدالله؟

يستأنف النصر السعودي يوم الأحد مشواره في دوري "روشن" للمحترفين عندما يلاقي نادي الخلود في الجولة الثانية التي تبدأ أول دفعة منها اليوم الجمعة.

وبدأ النصر منافسات الدوري السعودي للمحترفين بفوز عريض قبل أسبوعين عندما اكتسح شباك التعاون (5 ـ 0) والتي كان نصيب القائد رونالدو منها هدفا من ركلة جزاء.

وكان الأسطورة البرتغالي فاز في الموسم الماضي بجائزة أفضل هداف في الدوري السعودي برصيد 25 هدفا متقدما على نجوم آخرين على غرار كريم بنزيما وإيفان توني وعبد الرزاق حمد الله.

وقالت مصادر قريبة من دوري روشن للمحترفين إن رونالدو، الذي توج أيضا بجائزة أفضل هداف في موسم 2023 ـ 2024 (35 هدفا) سيتسلم جائزة هداف الدوري للموسم الماضي يوم الأحد قبل مواجة الخلود.

ووفقا لما أورده الصحفي الرياضي السعودي عبد العزيز العصيمي يتوقع أن يكون الأسطورة ماجد عبدالله، نجم النصر التاريخي هو من يسلم الجائزة لكرستيانو رونالدو.

وأحرز رونالدو 75 هدفا منذ انضمامه للنصر في يناير 2023 بعد أسابيع قليلة من فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

ولعب النجم البرتغالي 78 مباراة في الدوري السعودي، وأحرز خلال الموسم الأول 14 هدفا في 16 مباراة بينما سجل 35 هدفا في الموسم الثاني محطما الرقم القياسي لأعلى معدل تهديفي.

وفاز رونالدو بجائزة هداف دوري روشن للموسم الماضي برصيد 25 هدفا في حين حقق هدفا واحدا حتى الآن خلال مباراة النصر والتعاون.