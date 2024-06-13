ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو في سباق خاص

وأشار الموقع إلى تواجد 3 عوامل في تصنيف اللاعبين على رأسها الأهمية بالنسبة للفريق بما فيها الأهداف والتمريرات الحاسمة والشباك النظيفة.

ويبقى المعيار الثاني متمثلًا في الحصول على البطولات مع الأندية بجانب التتويج بالألقاب الدولية سواء مع الأندية والمنتخبات.

ويتمثل المعيار الثالث في الجوائز الفردية لكل لاعب خلال مسيرته الكروية وهو الأمر الذي يعد جزءًا أيضًا من التقييم.