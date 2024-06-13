ميسي يتفوق على كريستيانو رونالدو في سباق خاص
تفوق ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين وفريق إنتر ميامي الأمريكي، في سباق خاص على البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.
وكشف موقع (GIVE ME SPORT) عن قائمة تم اختيارها لترتيب أفضل 30 لاعبًا في تاريخ كرة القدم.
وأشار الموقع إلى تواجد 3 عوامل في تصنيف اللاعبين على رأسها الأهمية بالنسبة للفريق بما فيها الأهداف والتمريرات الحاسمة والشباك النظيفة.
ويبقى المعيار الثاني متمثلًا في الحصول على البطولات مع الأندية بجانب التتويج بالألقاب الدولية سواء مع الأندية والمنتخبات.
ويتمثل المعيار الثالث في الجوائز الفردية لكل لاعب خلال مسيرته الكروية وهو الأمر الذي يعد جزءًا أيضًا من التقييم.
واختار الموقع العالمي النجم ليونيل ميسي كأفضل لاعب كرة قدم عبر التاريخ بمشواره الحافل بالإنجازات سواء مع منتخب الأرجنتين الذي توج معه بلقب كأس العالم 2022 وكأس كوبا أمريكا بجانب نجاحاته مع برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
ووضع الموقع العالمي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بعد مشواره المميز مع منتخب البرتغال والتتويج معه بلقب كأس الأمم الأوروبية 2016 بجانب إنجازاته مع ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي والنصر السعودي.
ويحتل المركز الثالث الراحل بيليه أسطورة الكرة البرازيلية وخلفه الراحل دييغو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية.