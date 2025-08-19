تدليس وتشويه.. عدلي القيعي يشن هجوما على صاحب مقولة "فريق المليار" (فيديو)

شنّ عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي، هجومًا لاذعًا على من وصفهم بـ"المتربصين" بعد تعليقات انتقدت أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك ردًّا على تصريحات خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، الذي تطرَّق إلى أداء الأهلي بعد صرف مبالغ مالية كبيرة في سوق الانتقالات وصلت إلى مليار جنيه.

وكان الغندور علَّق على أداء الزمالك عقب تعادله السلبي مع المقاولون العرب، في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، قائلًا عبر صفحته على "فيسبوك": "الأهلي لما جاب لاعبين بمليار، أول ماتش اتغلب من باتشوكا بركلات الترجيح، ولعب 3 مباريات في كأس العالم للأندية ومباراة في الدوري، واضطر ينتظر اللقاء الثاني علشان يكسب".

وأضاف: "اصبروا.. الفريق محتاج للانسجام زي الأهلي".

هجوم القيعي: "متربصون ومُشوهون"

وردًّا على هذه التصريحات، شنَّ القيعي هجومًا عنيفًا على منتقدي النادي الأهلي خلال ظهوره على القناة الرسمية للنادي، حيث صرح: "ظهر أحدهم بعد المباراة الأولى للأهلي متسائلاً: أين ذهبت المليار جنيه التي تم إنفاقها؟ ثم عندما حقق الفريق أربعة انتصارات، عاد ليقول إن الأهلي يفوز فقط على أضعف الفرق في الدوري!".

وتابع رئيس شركة الكرة السابق بالنادي الأهلي حديثه قائلاً: "هذا الشخص يسعى للتشويه.. يجب أن تعرفوا جيدًا من تتعاملون معه، فهم يحرفون الحقائق ويزورون الوقائع".

واختتم: "هذه النوعية من الأشخاص زادت في الفترة الأخيرة.. احذروهم جيدًا"، في إشارة واضحة من وجهة نظره إلى محاولات متعمدة لتشويه سمعة النادي الأهلي وإدارته.