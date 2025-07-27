رونالدو تدخل.. كم سيدفع النصر السعودي لحسم صفقة جواو فيليكس؟

كشفت تقارير إخبارية عن المبلغ الذي سيدفعه نادي النصر السعودي من أجل التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس، لاعب تشيلسي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونجحت إدارة النصر في التوصل إلى اتفاق مع فيليكس للانضمام إلى صفوف "العالمي"، بعد أن أبدى الأخير رغبة قوية في الانتقال إلى النادي السعودي.

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ويستعد فيليكس للالتحاق بمعسكر النصر الذي تحتضنه النمسا في وقت لاحق.

وكانت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أشارت إلى انهيار صفقة انتقال فيليكس إلى بنفيكا، إثر فشل مفاوضات البيع بين تشيلسي والنادي البرتغالي، وتوقفت المفاوضات بعد تقديم نادي النصر عرضًا رسميًّا للتعاقد مع اللاعب؛ ما أفشل مساعي بنفيكا التي كانت على أمل استعادة اللاعب البرتغالي.

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وبحسب التقارير، فإن نادي النصر قدَّم عرضًا ماليًّا يتجاوز بقليل حاجز الـ50 مليون يورو لتشيلسي، من أجل شراء عقد جواو فيليكس بشكل نهائي، وهو رقم يقترب من القيمة التي دفعها النادي الإنجليزي لضم اللاعب قبل نحو عام.

وسهل العرض المالي القوي على إدارة "البلوز" اتخاذ قرار البيع، ولا سيما في ظل رغبتهم في تخفيف فاتورة الأجور والاستفادة من عائد الصفقة.

وفقًا لِما نقلته وسائل إعلام برتغالية، فقد كان للثنائي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، وجورجي جيسوس، مدرب الفريق، دور مهم في إقناع فيليكس بتغيير موقفه والتخلي عن حلم العودة إلى بنفيكا.

إذ أجرى اللاعب محادثة مباشرة معهما، يوم الجمعة، وتلقى عرضًا مغريًا للغاية من الناحية المالية، جعله يعيد النظر في خياراته المستقبلية.

وأكدت صحيفة "أو غوغو" أن هذه المحادثة كانت حاسمة، خاصة أن فيليكس كان أخبر صندوق الاستثمار السعودي في وقت سابق بأنه يفضل اللعب لبنفيكا، لكن سرعان ما تغيّر موقفه مع تصاعد الضغط والتسهيلات المقدمة من النصر.

يذكر أن اللاعب البرتغالي، البالغ من العمر 25 عامًا، كان قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة من تشيلسي، وسجل 3 أهداف فقط في 21 مباراة.