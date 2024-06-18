الأهلي السعودي ينافس الهلال والنصر على صفقة قوية
دخلت أندية الهلال والنصر والأهلي في منافسة قوية للفوز بصفقة سالم النجدي، ظهير نادي الفتح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الأندية الثلاثة دخلت في صراع ساخن للفوز بخدمات اللاعب
وأشار تقرير الصحيفة إلى أن الفتح أبدى استعداده لبيع عقد النجدي، الذي ينتهي في صيف 2026، رغبة منه في تحقيق استفادة مادية، وأيضًا الحصول على لاعب بديل من الأندية المهتمة في حال إتمام الصفقة.
وأوضحت الصحيفة، أن "الهلال يعد الأكثر جدية في المفاوضات، إذ يضع النجدي ضمن أولوياته لسد خانة الظهير الأيسر في صفوف الفريق، فيما يُبدي كل من الأهلي والنصر اهتمامًا كبيرًا باللاعب، ما يزيد من حدة المنافسة بينهما".
ويعد سالم النجدي، البالغ من العمر 21 عامًا، من أبرز المواهب في مركزه بالدوري خلال الموسم الماضي، إذ قدم مستويات مميزة مع الفتح.
وشارك النجدي مع الفتح في 26 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، إذ سجَّل 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.