الأهلي السعودي ينافس الهلال والنصر على صفقة قوية

وأوضحت الصحيفة، أن "الهلال يعد الأكثر جدية في المفاوضات، إذ يضع النجدي ضمن أولوياته لسد خانة الظهير الأيسر في صفوف الفريق، فيما يُبدي كل من الأهلي والنصر اهتمامًا كبيرًا باللاعب، ما يزيد من حدة المنافسة بينهما".

ويعد سالم النجدي، البالغ من العمر 21 عامًا، من أبرز المواهب في مركزه بالدوري خلال الموسم الماضي، إذ قدم مستويات مميزة مع الفتح.

وشارك النجدي مع الفتح في 26 مباراة خلال الموسم الماضي بجميع المسابقات، إذ سجَّل 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة واحدة.