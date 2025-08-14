كيف عادت ثنائية كريستيانو رونالدو وأوزيل إلى ريال مدريد؟

كتب – نور الدين ميفراني

شكلت المباراة الودية التي جمعت بين ريال مدريد وتيرول النمساوي وانتهت بفوز الميرنغي "4-0" فرصة جديدة لتألق النجم التركي الشاب أردا غولر، والذي أصبح أحد العناصر الأساسية في مشروع المدرب الجديد الإسباني تشابي ألونسو.

وخلال المواجهة تطورت ثنائية أردا غولر مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي وظهر التفاهم والتناغم بين اللاعبين بشكل جعل الجماهير تتذكر ثنائية الألماني مسعود أوزيل والأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة تواجدهما في ريال مدريد.

وصنع غولر هدفًا لمبابي بشكل رائع كسر خطوط دفاع الفريق النمساوي، ولم يعد فقط موهبة صاعدة بل أصبح يفرض نفسه كساحر وصانع ألعاب في مشروع ريال مدريد الجديد بعد نهاية حقبة النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

وكان غولر مصدر الخطورة، إذ سدد على المرمى وأرسل تمريرات خطيرة لزملائه، كما سدد ركلة ارتطمت بالعارضة، ومنذ كأس العالم للأندية أصبح واضحًا أن تشابي ألونسو يعد النجم الشاب لقيادة خط وسط ريال مدريد وإخراج الكرة نحو الثلث الأخير وصناعة الفرص والأهداف.

وتعاقد ريال مدريد مع أردا غولر، البالغ 20 عامًا، صيف 2023 قادمًا من فنربخشة التركي، وخلال موسمين لم يكن لاعبًا أساسيًّا لدى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه شارك في 61 مباراة سجل خلالها 12 هدفًا وقدم 10 تمريرات حاسمة.

وبالنظر للتفاهم الكبير الذي ظهر بين غولر ومبابي في المدة الأخيرة، استبشرت جماهير النادي الملكي بإمكانية تكرار ثنائية أوزيل وكريستيانو رونالدو.

ولعب مسعود أوزيل لمدة 3 مواسم في ريال مدريد شكل خلالها ثنائيًّا متفاهمًا مع رونالدو، حيث منحه 31 تمريرة حاسمة في 149 مباراة لعباها معًا.

وأسهم أوزيل بـ27 هدفًا و77 تمريرة حاسمة في 159 مباراة برفقة ريال مدريد، منها 31 تمريرة حاسمة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي عبَّر عن غضبه من رحيل النجم الألماني نحو آرسنال في صيف 2013.