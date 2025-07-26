لاعبو كمال أجسام.. عضلات نجوم برشلونة المنتفخة تلفت الانتباه (صور)

لفت لاعبو فريق برشلونة الأنظار بشدة خلال تدريبات الفريق الأخيرة مع بدء فترة الإعداد للموسم الجديد، الذي يسعى خلاله الفريق الكتالوني للدفاع عن لقب الدوري الإسباني، الذي توج به الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الغريم الأزلي، ريال مدريد.

وتداول الجمهور صورا أخيرة لتدريبات نجوم برشلونة، ظهروا فيها وكأنهم لاعبو كمال أجسام، وظهر جليا تأثير التدريبات البدنية التي يجريها الجهاز الفني المساعد للألماني هانزي فليك في اللاعبين، فقد تضخمت عضلاتهم بشكل بارز، وظهروا بقوة بدنية لفتت أنظار الجميع.

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وأعلن برشلونة، أخيرا، حل مشكلة جولته الآسيوية بعد أزمة بين النادي والجهة المنظمة.

وأصدر برشلونة بيانا، أمس الجمعة، أعلن فيه انتهاء الأزمة، وسفر بعثة الفريق إلى اليابان لبدء الجولة الآسيوية.

وأوضح بيان البارسا: "يعلن النادي أن الفريق الأول لكرة القدم في طريقه إلى اليابان لبدء الجولة الآسيوية لعام 2025".

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وحسب تقارير صحفية، فإن المدير الفني لبرشلونة اصطحب معه 30 لاعبًا في قائمة الفريق المسافرة.

ولم يسافر ضمن البعثة كل من مارك أندريه تير شتيغن حارس الفريق، وأوريول روميو العائد من الإعارة، والمهاجم الشاب باو فيكتور.

في حين ضمت القائمة ستة لاعبين من الفريق الرديف، بمن فيهم الوافد السويدي الجديد روني باردغي.

وسبب عدم سفر تير شتيغن، خضوعه لعملية جراحية أخرى الأسبوع المقبل لعلاج آلام أسفل الظهر، التي ستبعده عن الملاعب مدةً لن تقل عن 3 أشهر.

ومن المقرر أن يسافر البارسا بعد ذلك إلى كوريا الجنوبية لخوض مباراتين وديتين استعدادا للموسم الجديد، الذي ينطلق في منتصف شهر أغسطس المقبل.

ودعم برشلونة صفوفه خلال الانتقالات الصيفية بضم خوان غارسيا، حارس إسبانيول، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد.

وتوج برشلونة بالثلاثية المحلية "الدوري والكأس والسوبر الإسباني"، بينما ودع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي بعد الخسارة أمام إنتر بنتيجة 7-6 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.