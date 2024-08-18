خرج آرني سلوت، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول، بتصريحات صحفية غريبة بعد الفوز في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي بهدفين نظيفين على الوافد الجديد إبسويتش تاون، مساء السبت.

وأكد المدرب الجديد أنه لا يؤمن بمفهوم "الرجل الواحد" في كرة القدم، عندما تم سؤاله عن رأيه في أداء الدولي المصري محمد صلاح، نجم الفريق.

وكان صلاح سجل هدفًا وصنع آخر، وقدَّم مباراة رائعة بشكل عام، بعدما تسبب بشكل مباشر في حصد "الريدز" لأول ثلاث نقاط لهم في الدوري الإنجليزي.

ماذا قال سلوت بالتحديد؟

سأل مراسل شبكة "تي إن تي" المدير الفني الهولندي عن محمد صلاح بعد أن سجل المصري، وصنع وجاء بأول ثلاث نقاط للفريق.

وجاء رد سلوت غريبًا وصادمًا، إذ قال: "أنا غير مؤمن بشكل كامل بفكرة الرجل الواحد، بالعكس، فالفريق أهم من اللاعب، وصلاح يسجل ويصنع بسبب التحركات الجيدة والتمريرات الحاسمة".

وأضاف: "صلاح في حاجة إلى وجود الفريق معه في الوقت الحالي ونحن أيضًا لدينا لاعبون يمكنهم حسم المباريات، وعلى قدرٍ عالٍ من الإبداع، لكننا في الوقت نفسه نحتاج في بعض الأحيان للأداء الفردي من أحد اللاعبين في الدوري الإنجليزي".

أخبار ذات علاقة احتفال محمد صلاح الجديد.. هل لنادي الزمالك فضل على نجم ليفربول؟

أين حق صلاح؟

سلبت كلمات سلوت، محمد صلاح كل حقوقه فجأة، ووجد المصري نفسه مجرد ترس في ماكينة ليفربول بعد أن كان المحرك الرئيس لها.

تحدث سلوت بشكل علني عن وجود نجوم خلاقين أكثر من صلاح داخل صفوف ليفربول، لكن هذا لم يتم إثباته أبدًا.

وجهة نظر سلوت

يملك المدرب الهولندي وجهة نظر سديدة في تصريحاته عن صلاح، وهي الحفاظ على التوازن داخل الفريق قدر الإمكان.

فلا يمكن لمدير فني أن يتحدث عن لاعب واحد ويهمل البقية، أو يقول إن اللاعب الفلاني قدَّم مستويات مذهلة، بينما أحد اللاعبين الآخرين لا يستطيع حتى المشاركة بشكل مستمر.

مثل تلك الأمور يمكنها أن تهدم فريقًا بأكمله، فالمشاكل الداخلية أكثر فتكًا من الخارجية في هذا الجزء من كرة القدم.

أخبار ذات علاقة موقف أرني سلوت من محمد صلاح بعد الفوز في أول مباراة على رأس ليفربول

لم يتعلم من يورغن كلوب

ربما لم تكن الأمور على وفاق فيما بين محمد صلاح ويورغن كلوب في الأشهر الأخيرة، لكن قبل ذلك عرف الألماني كيف يتعامل مع النجم المصري، ويُخرج أفضل ما لديه.

عندما كان صلاح في حاجة للإشادة كان كلوب يخرج ويعلنها للجميع أن المصري هو أحد أفضل اللاعبين في العالم، وعندما كان يحتاج إلى التحفيز كان يتجاهل الحديث عن تقديمه لمستويات طيبة سعيًا للحصول على الأفضل.

كان كلوب عليمًا بخبايا صلاح، واستطاع أن يصل معه إلى شط الأمان في ليفربول قبل أن يرحل الأخير.

محاولة لإخراج أفضل ما لدى صلاح

قد يكون سلوت على بعض المستويات يحاول هو الآخر تحفيز محمد صلاح، لكن بتلك الطريقة ربما لن ينجح الهولندي.

فعلاقته بصلاح ليست جيدة إلى هذا الحد ولتأسيس علاقة تحفيزية بالمصري سيكون على سلوت أن يحظى بثقة نجم ليفربول أولًا.