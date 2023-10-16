اشتباك جمال بلماضي وسعيد بن رحمة خلال مباراة مصر والجزائر (فيديو)

وعند حلول الدقيقة 60 قام جمال بلماضي باستبدال سعيد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي، بعد تقدم منتخب مصر بالهدف الأول، وقام بإدخال زميله حسام عوار بدلا منه.

وعند التبديل قام بلماضي بإمساك سعيد بن رحمة من قميصه وانفعل عليه بشدة، ما أثار استغراب الجماهير.

وعلى ما يبدو رفض لاعب وستهام مصافحة مدربه لدى استبداله، ما دفع بلماضي لتعنيفه.