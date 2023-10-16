اشتباك جمال بلماضي وسعيد بن رحمة خلال مباراة مصر والجزائر (فيديو)
أثار جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر، الجدل بعد اشتباكه مع لاعبه سعيد بن رحمة، خلال اللقاء الودي الذي جمع مصر والجزائر، اليوم الاثنين، على استاد "هزاع بن زايد" في مدينة العين الإماراتية.
وعند حلول الدقيقة 60 قام جمال بلماضي باستبدال سعيد بن رحمة لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي، بعد تقدم منتخب مصر بالهدف الأول، وقام بإدخال زميله حسام عوار بدلا منه.
وعند التبديل قام بلماضي بإمساك سعيد بن رحمة من قميصه وانفعل عليه بشدة، ما أثار استغراب الجماهير.
وعلى ما يبدو رفض لاعب وستهام مصافحة مدربه لدى استبداله، ما دفع بلماضي لتعنيفه.
وتعادل منتخب مصر لكرة القدم مع نظيره الجزائري 1-1، في المباراة الودية الدولية التي جمعت بينهما على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية، اليوم الاثنين، في مباراة مثيرة شهدت إضاعة العديد من الفرص من المنتخبين.
سجل حمدي فتحي هدف التقدم في الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعد ركلة حرة نفذها محمود حسن (تريزيغيه) لتذهب لعلي جبر عند القائم البعيد، ليهيىء الأخير الكرة لفتحي الذي أودعها برأسه في الشباك.
وتعادل إسلام سليماني للجزائر في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من يوسف عطال.
ويستعد المنتخبان لخوض منافسات كأس الأمم الأفريقية التي تقام في ساحل العاج في الفترة بين 13 يناير كانون الثاني و11 فبراير شباط المقبلين، وكذلك تصفيات كأس العالم 2026.
وتلعب الجزائر في نهائيات أفريقيا المقبلة ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب بوركينا فاسو وموريتانيا وأنغولا.
بينما تخوض مصر غمار البطولة في المجموعة الثانية مع موزامبيق والرأس الأخضر وغانا.