ترامب: روسيا حصلت على 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود من الاتحاد الأوروبي بعام واحد

هل وقعت للأهلي؟.. جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك

هل وقعت للأهلي؟.. جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك
جون إدوارد المدير الرياضي بنادي الزمالكالمصدر: حساب نادي الزمالك عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 2:28 م

فاجأ جون إدوارد، المدير الرياضي في نادي الزمالك، أحد لاعبي فريقه بعد أنباء توقيعه سراً للأهلي عقب نهاية عقده.

وتولّى جون إدوارد مهام منصب المدير الرياضي بنادي الزمالك في شهر يونيو الماضي.

 وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" إن جون إدوارد عقد جلسة مع محمد السيد لاعب وسط الفريق الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، وينتهي عقده مع الفريق الأبيض بنهاية الموسم الحالي.

وأشار إلى أن جون إدوارد طلب من اللاعب معرفة موقفه من تجديد عقده مع الزمالك، ولكن الأخير أكد رغبته في الرحيل إلى أوروبا.

 وأضاف:" جون إدوارد سأل محمد السيد صراحة عن حقيقة توقيعه سراً للأهلي للانضمام إليه في الموسم الجديد، ولكن اللاعب نفى الأمر جملة وتفصيلاً، وأكد رغبته في الرحيل إلى أوروبا".

محمد السيد لاعب نادي الزمالك

وأشار إلى أن اللاعب وعد جون إدوارد بتجديد عقده حال عدم تلقيه عرضاً مناسباً للرحيل إلى أوروبا.

 ويستعد محمد السيد لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 عاماً التي تقام في تشيلي بداية من يوم 27 سبتمبر الجاري.

ويأمل لاعب وسط الزمالك الحصول على عرض أوروبي بعد المشاركة في كأس العالم للشباب.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن محمد السيد ارتبط اسمه بالرحيل إلى الأهلي عقب نهاية عقده في شهر يونيو المقبل.

