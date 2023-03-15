بخماسية في لايبزيغ.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية بدوري أبطال أوروبا
واصل إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الشاب كتابة التاريخ في دوري أبطال أوروبا بعدما أصبح أصغر لاعب في تاريخ البطولة يسجل 33 هدفًا بفضل خماسية في مباراة فريقه أمام ضيفه لايبزيغ الألماني في إياب دور الستة عشر للبطولة.
وسجل هالاند البالغ من العمر 22 عامًا هدفين في غضون دقيقتين في الشوط الأول في استاد الاتحاد بعدما افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وأضاف الثاني بعدها بدقيقتين بعد تمريرة من البلجيكي كيفن دي بروين.
وأضاف هدفه الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليسجل بذلك "هاتريك" ويتفوق على تييري هنري ورونالدو وواين روني في عدد الثلاثيات التي سجلها كل منهم في البطولة، إذ إنه سجل مرتين "هاتريك" أكثر من اللاعبين الثلاثة.
وبذلك سجل هالاند 5 ثلاثيات "هاتريك" لمانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم ، أكثر بثلاث مرات من أي لاعب آخر في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، كما أنه بات أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 5 مرات "هاتريك" في موسم واحد منذ هاري كين في موسم 2016-2017.
وقالت إحصائيات OPTA إن هالاند أحرز 33 هدفًا في 25 مباراة في دوري الأبطال، ووصل إلى هذا الإنجاز في مباريات أقل من أي لاعب آخر في رقم قياسي اخر.
وأضاف المهاجم النرويجي هدفين في الشوط الثاني في الدقيقتين 54 و58 وذلك بعدما سجل الألماني إيلكاي غاندوغان الهدف الرابع بعد 4 دقائق من بداية الشوط الثاني.
وبفضل هذه الخماسية أصبح هالاند، الذي غادر الملعب في الدقيقة 63، ثالث لاعب يسجل 5 أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد لويس أدريانو، في أكتوبر/تشرين الثاني 2014، (لصالح شاختار دونيتسك ضد باتي بوريسوف) وليونيل ميسي، في مارس/آذار 2012، (لصالح برشلونة ضد باير ليفركوزن).
وانضم هالاند إلى مانشستر سيتي مقابل 51 مليون جنيه إسترليني، في الصيف الماضي، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، وسجل المهاجم النرويجي 28 هدفًا في 27 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ وصوله إلى إنجلترا هذا الموسم، ويرتبط بعقد حتى 2027.
لكن وكيلة أعماله رافائيلا بيمنتا رفضت مؤخرًا إنكار أن هالاند لديه شرط جزائي في عقده مع حامل لقب الدوري الإنجليزي قبل أن تشير إلى أن قيمته الإجمالية ستبلغ مليار يورو في المستقبل.
ويحظى هالاند باهتمام العديد من الأندية رغم استمرار عقده مع مانشستر سيتي، إذ إن ريال مدريد يضعه ضمن أهدافه، خلال السنوات المقبلة، إلى جوار كيليان مبابي، وكذلك برشلونة كان يتفاوض معه قبل انتقاله إلى مانشستر سيتي.