بخماسية في لايبزيغ.. هالاند يواصل تحطيم الأرقام القياسية بدوري أبطال أوروبا

وسجل هالاند البالغ من العمر 22 عامًا هدفين في غضون دقيقتين في الشوط الأول في استاد الاتحاد بعدما افتتح التسجيل لمانشستر سيتي في الدقيقة 22 من ركلة جزاء وأضاف الثاني بعدها بدقيقتين بعد تمريرة من البلجيكي كيفن دي بروين.

وأضاف هدفه الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليسجل بذلك "هاتريك" ويتفوق على تييري هنري ورونالدو وواين روني في عدد الثلاثيات التي سجلها كل منهم في البطولة، إذ إنه سجل مرتين "هاتريك" أكثر من اللاعبين الثلاثة.

وبذلك سجل هالاند 5 ثلاثيات "هاتريك" لمانشستر سيتي في جميع المسابقات هذا الموسم ، أكثر بثلاث مرات من أي لاعب آخر في بطولات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، كما أنه بات أول لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل 5 مرات "هاتريك" في موسم واحد منذ هاري كين في موسم 2016-2017.