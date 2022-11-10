تقرير يكشف فرصة ماني في المشاركة مع السنغال في المونديال

ذكرت محطة RMC sport الفرنسية أن الأمل ما زال باقيا لمشاركة ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني مع منتخب السنغال في كأس العالم التي تنطلق في قطر في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وغادر ماني الملعب بعد 20 دقيقة في الفوز 6-1 على فيردر بريمن، ليثير الشكوك بشأن مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم حيث يشارك المنتخب الأفريقي في المجموعة الأولى بجانب هولندا وقطر والإكوادور.

وأعلنت العديد من وسائل الإعلام غياب مهاجم ليفربول السابق عن السنغال في كأس العالم لكن المحطة الفرنسية أشارت إلى إمكانية مشاركته في البطولة التي تنطلق في قطر في 20 نوفمبر/تشرين الحالي.

وأشار النادي البافاري منذ البداية إلى أن لاعبه يمكن أن يشارك بشكل جيد في كأس العالم 2022 أن لاعبه يعاني من إصابة ليست عضلية أو مفصلية.

وقال الاتحاد السنغالي إن المدير الفني أليو سيسي قد يختار ماني ضمن التشكيلة النهائية للفريق المشاركة ضمن المجموعة الأولى على الرغم من إصابته حتى لو كان لائقا فقط للمباراة الثالثة والأخيرة بدور المجموعات.

ورغم أن إصابته تسببت في صدمة في السنغال مع إمكانية غيابه عن المونديال، لكن لا يزال من المتوقع وجوده في القائمة النهائية التي سيعلنها سيسي يوم الجمعة.

وسجل ماني ركلة الترجيح التي قادت السنغال للفوز على مصر وتحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخها في فبراير/ شباط الماضي.

وستبدأ السنغال مشوارها في المونديال أمام هولندا يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري ضمن المجموعة الأولى قبل أن تواجه قطر المضيفة والإكوادور.

والسنغال ضمن ثلاثة منتخبات أفريقية وصلت لدور الثمانية لكأس العالم، حيث كانت البداية مع الكاميرون في 1990، وحققت السنغال هذا الإنجاز في 2002 عندما استهلت مشوارها الأول في البطولة بالتغلب على فرنسا حاملة اللقب في ذلك الحين في الجولة الافتتاحية.

ومنذ أن تأهلت غانا لدور الثمانية في 2010، لم يقدم أي منتخب أفريقي أداء يذكر في البطولة، والآمال معقودة على السنغال وتونس والمغرب والكاميرون وغانا في تكرار انجاز المنتخبات الأفريقية في النسخ الماضية.