كشفت تقارير إعلامية عن وجود اهتمام من قبل أحد الأندية الأوروبية، للتعاقد مع فراس البريكان، نجم الأهلي السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير سابقة أن النادي الأهلي، تلقى عرضًا من أحد أندية الدوري الهولندي للحصول على خدمات البريكان، هذا الصيف.

وقال فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، في تصريحات تلفزيونية، إن أحد الأندية الأوروبية قدم عرضًا لضم اللاعب السعودي.

وأشار دياز، إلى أن الفريق الذي يرغب في التعاقد مع البريكان، ينتظر أن ينهي الأهلي التعاقد مع المهاجم الإنجليزي إيفان توني، للدخول في مفاوضات معه.

وشدد فيلكس في تصريحاته، على أنه لم يُكْشَف عن اسم النادي، متابعًا: "خروج البريكان سيكون له صدى كبير، ولكن الفريق سيكون اسمًا كبيرًا".

ويتواصل غياب البريكان عن فريقه الذي يستعد لبدء مشواره في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، أمام العروبة، يوم الجمعة المقبل.

وفقد الأهلي جهود البريكان بسبب إصابة بتمزق عضلي كان تعرض لها في فترة الإعداد للموسم الجديد، وغاب اللاعب على إثر تلك الإصابة عن بطولة السوبر السعودي.

وكان الأهلي ضم البريكان من صفوف نادي الفتح خلال صيف 2023، ليتألق بشكل لافت مع الراقي.

وشارك البريكان في 29 مباراة رسمية بقميص الأهلي، سجل خلالها 15 هدفًا، وصنع 7 تمريرات حاسمة، فيما يرتبط اللاعب بعقد حتى صيف 2028.