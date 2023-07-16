غوندوغان يتحدث عن وجه التشابه مع تشافي وتحقيقه حلم الطفولة
أعرب الألماني إلكاي غوندوغان، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، عن سعادته الكبيرة بالانضمام للفريق، مؤكدًا تطلعه لموسم قوي تحت قيادة تشافي هيرنانديز.
وحدد برشلونة، يوم الإثنين، لتقديم غوندوغان بشكل رسمي أمام الإعلام والجماهير.
ووقّع النجم الألماني عقدًا مع برشلونة، حتى 2025، مع خيار التجديد لموسم إضافي.
وسينضم "غوندوغان" لتدريبات برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز بعدها، على أن ينضم للبعثة المسافرة إلى الولايات المتحدة، يوم الأربعاء المقبل، للمشاركة في الجولة التحضيرية.
وقال "غوندوغان" في تصريحاته الأولى التي نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم السبت: "أشعر بسعادة كبيرة لوجودي أخيرًا في برشلونة، وأتطلع إلى موسم رائع والمباراة الأولى".
وعن حديثه مع تشافي قبل الانضمام للفريق، أشار: "لدي فرصة رائعة للتعرف عليه بشكل أفضل، لقد أجريت بعض المحادثات معه بالفعل، وأعتقد أن الطريقة التي نفكر بها ونلعب بها - عندما كان لاعب كرة قدم - متشابهة، وأعتقد أنه سيكون لدينا تواصل رائع".
وأضاف: "يمكنني تقديم الكثير من الخبرة، ولكن من الواضح أن هناك جودة رائعة في خط وسط برشلونة، ويمكنني التكيف مع الأدوار المختلفة، أكثر دفاعية وأكثر هجومية، وأنا لاعب يحب الاستحواذ على الكرة، وأعتقد أنه شيء مهم جدًا في الفريق، بسبب أسلوبه في اللعب، وأيضًا أبذل دائمًا قصارى جهدي لمساعدة الفريق قدر الإمكان".
وأضاف: "إنه حلم أن أكون في برشلونة، وأتذكر عندما كنت طفلًا ورأيت فرانك ريكارد، أنا من مشجعي برشلونة، لقد تابعت ذلك عن كثب دائمًا في كل موسم، وسعيد وفخور جدًا بذلك، كوني جزءًا من هذا الفريق".
يذكر أن "ريكارد" كان مدربًا لبرشلونة، وقضى 5 سنوات في منصبه، وفاز بدوري أبطال أوروبا 2005-2006، وفاز بلقب الدوري الإسباني 2004-05 و2005-06.