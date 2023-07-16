غوندوغان يتحدث عن وجه التشابه مع تشافي وتحقيقه حلم الطفولة

أعرب الألماني إلكاي غوندوغان، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، عن سعادته الكبيرة بالانضمام للفريق، مؤكدًا تطلعه لموسم قوي تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

وحدد برشلونة، يوم الإثنين، لتقديم غوندوغان بشكل رسمي أمام الإعلام والجماهير.

ووقّع النجم الألماني عقدًا مع برشلونة، حتى 2025، مع خيار التجديد لموسم إضافي.

وسينضم "غوندوغان" لتدريبات برشلونة تحت قيادة تشافي هيرنانديز بعدها، على أن ينضم للبعثة المسافرة إلى الولايات المتحدة، يوم الأربعاء المقبل، للمشاركة في الجولة التحضيرية.