لن يدفع الشرط الجزائي.. كم عرض الأهلي السعودي لشراء الإسباني ميلا؟

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في ملف انتقال ديفيد ميلا، لاعب وسط ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، إلى النادي الأهلي السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبدأ الأهلي مفاوضاته الرسمية مع النادي الإسباني لضم اللاعب، في إطار تعزيز صفوفه بوسط ميدان يتمتع بالقدرة على الاندماج مع تشكيلة الفريق، إلا أن إدارة ديبورتيفو لاكورونيا تتخذ موقفًا صارمًا، مما يُعقّد إتمام الصفقة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ميلا مرتفعة جدًا، دون الإفصاح عن الرقم المحدد، وهو ما يزيد تعقيد المفاوضات بين الطرفين.

موقف الأهلي

كشف الإعلامي خالد الزهراني أن إدارة الأهلي لن تدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب، ولن تقترب حتى من المبلغ المطلوب.

وأشار الزهراني إلى أن العرض المقدم يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يورو، مع تأكيد النادي أنه لن يتجاوز هذا الرقم تحت أي ظرف.

وبذلك، أصبح إتمام الصفقة مرهونًا بموافقة ديبورتيفو لاكورونيا على العرض.

يُذكر أن ميلا انضم إلى الفريق الأول لديبورتيفو عام 2023، وشارك منذ ذلك الحين في 70 مباراة عبر مختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.