مسيرات إسرائيلية تستهدف بالقنابل موقعين في بلدتي عيترون وكفركلا جنوبي لبنان

logo
رياضة

لن يدفع الشرط الجزائي.. كم عرض الأهلي السعودي لشراء الإسباني ميلا؟

لن يدفع الشرط الجزائي.. كم عرض الأهلي السعودي لشراء الإسباني ميلا؟
ديفيد ميلاالمصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 8:10 ص

كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة في ملف انتقال ديفيد ميلا، لاعب وسط ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، إلى النادي الأهلي السعودي، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

أخبار ذات علاقة

3 أسماء مهمة.. يايسله يحدد صفقة الأهلي السعودي الجديدة

3 أسماء مهمة.. يايسله يحدد صفقة الأهلي السعودي الجديدة

 وبدأ الأهلي مفاوضاته الرسمية مع النادي الإسباني لضم اللاعب، في إطار تعزيز صفوفه بوسط ميدان يتمتع بالقدرة على الاندماج مع تشكيلة الفريق، إلا أن إدارة ديبورتيفو لاكورونيا تتخذ موقفًا صارمًا، مما يُعقّد إتمام الصفقة.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ميلا مرتفعة جدًا، دون الإفصاح عن الرقم المحدد، وهو ما يزيد تعقيد المفاوضات بين الطرفين.

أخبار ذات علاقة

ادفعوا الشرط الجزائي.. ديبورتيفو لاكورونيا يصدم الأهلي السعودي

ادفعوا الشرط الجزائي.. ديبورتيفو لاكورونيا يصدم الأهلي السعودي

 

موقف الأهلي

كشف الإعلامي خالد الزهراني أن إدارة الأهلي لن تدفع قيمة الشرط الجزائي للاعب، ولن تقترب حتى من المبلغ المطلوب.

وأشار الزهراني إلى أن العرض المقدم يتراوح بين 10 إلى 12 مليون يورو، مع تأكيد النادي أنه لن يتجاوز هذا الرقم تحت أي ظرف. 

وبذلك، أصبح إتمام الصفقة مرهونًا بموافقة ديبورتيفو لاكورونيا على العرض.

يُذكر أن ميلا انضم إلى الفريق الأول لديبورتيفو عام 2023، وشارك منذ ذلك الحين في 70 مباراة عبر مختلف المسابقات، سجل خلالها 15 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC