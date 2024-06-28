ميسي مهدد بالغياب عن لقاء بيرو في كوبا أمريكا

غاب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن تدريبات فريقه المشارك في بطولة كوبا أمريكا لكرة القدم في الولايات المتحدة الليلة الماضية، بسبب شعوره بألم في العضلات لتظل مشاركته في مباراة الجولة الأخيرة من دور المجموعات في مواجهة بيرو محل شك.

وتدرب منتخب الأرجنتين حامل اللقب في ميامي دون ميسي الذي قالت تقارير إعلامية أرجنتينية إنه خضع لفحوص طبية.

وعانى ميسي الذي أكمل عامه 37 هذا الأسبوع من متاعب في العضلات، وتلقى رعاية طبية خفيفة بسبب مشكلة في الفخذ خلال فوز الأرجنتين على تشيلي 1-صفر الاثنين الماضي.