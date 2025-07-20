بعد أنباء إقالته.. محمد الساحلي يوقع عقداً رسمياً مع الإفريقي التونسي

حسم نادي الإفريقي التونسي مصير مديره الفني محمد الساحلي بعد أنباء أثيرت في الساعات القليلة الماضية حول إقالته بعد فترة وجيزة من تعيينه في منصبه.

وأسند نادي الإفريقي مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم للمدرب محمد الساحلي بعد انتخاب محسن الطرابلسي رئيساً للنادي.

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ووجّه الإفريقي الشكر للمدرب الفرنسي ديفيد بيتوني بعد موسم باهت للفريق التونسي احتل خلاله المركز الرابع في الدوري المحلي كما ودع كأس تونس على يد الاتحاد المنستيري في دور الثمانية.

وحسمت إدارة الإفريقي موقفها بشأن المدير الفني محمد الساحلي بعد أن وقع رسمياً لمدة موسمين قادمين وتم إيداع العقد لدى الجامعة التونسية لكرة القدم، ليصبح التعاقد ساري المفعول بصفة قانونية ونهائية.

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ويستعد الإفريقي لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد في الدوري التونسي الذي ينطلق يوم 9 أغسطس المقبل.

وأبرم النادي التونسي عدة صفقات لتدعيم صفوفه في الموسم على رأسها التعاقد مع حارس المرمى عبد المهيب الشامخ قادماً من نجم المتلوي التونسي.

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وانضم أيضاً حسام بن علي ظهير أيسر فريق النجم الساحلي إلى صفوف الإفريقي بخلاف التعاقد مع فراس شواط المهاجم القادم أيضاً من النجم الساحلي وحسام حسن بن رمضان ظهير أيمن الترجي الجرجيسي وشرف الدين بن عوني لاعب الأولمبي الباجي.