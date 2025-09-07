فيليكس يرد الجميل لكريستيانو رونالدو عبر إنستغرام (صورة)

يبدو أن جواو فيليكس، نجم النصر ومنتخب البرتغال، أراد رد الجميل للأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد العالمي والمنتخب الأول، بصورة رائعة نشرها عبر "إنستغرام"، إثر الفوز على أرمينيا، مساء السبت، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

واحتفل فيليكس، مهاجم النصر السعودي، بتسجيل أول ثنائية له على المستوى الدولي، ليقود منتخب بلاده رفقة الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى فوز كبير على أرمينيا بنتيجة 5-0، مساء السبت، في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

أخبار ذات علاقة أسطورة ليفربول يصدم كريستيانو رونالدو

أخبار ذات علاقة نسخة كربونية.. كريستيانو رونالدو يكرر هدفه ضد أرمينيا بعد 10 سنوات (فيديو)

وسجل فيليكس هدفين مميزين، رفع بهما رصيده إلى 11 هدفًا في 46 مباراة مع منتخب بلاده منذ انطلاق مسيرته الدولية عام 2019.

وسبق له أن هز شباك كرواتيا (3 أهداف)، لوكسمبورغ (هدفين)، إلى جانب أندورا، غانا، البوسنة وإيرلندا.

ونشر فيليكس عقب المباراة صورة عبر حسابه على "إنستغرام" وهو يحتضن رونالدو، وكأن لسان حاله يقول له "شكرا على كل ما فعلت من أجلي"، حيث ساهم في إحضاره للنصر بعدما انتهت مسيرته مع تشيلسي وانطفأ وهج نجوميته خلال الفترة الماضية، وكان قريبا من الدوري البرتغالي لولا تدخل "الدون"، الذي ساهم في إعادة إحياء مسيرته بتواجده في دوري روشن، وتألقه مع "العالمي"، ما لفت أنظار مدرب منتخب البرتغال، الذي سارع بضمه لتشكيلته.

وجاء الانتصار البرتغالي أمس بقيادة ثلاثي الدوري السعودي للمحترفين، حيث أحرز القائد كريستيانو رونالدو (النصر) هدفين رائعين، فيما اختتم جواو كانسيلو (الهلال) الخماسية بهدف جميل أكد به تفوق منتخب بلاده.

بهذا الفوز، حصد منتخب البرتغال أول 3 نقاط له في المجموعة السادسة، ليعلن عن نفسه مبكرًا كأحد أبرز المرشحين لصدارة المجموعة، فيما يستعد لملاقاة المجر، الثلاثاء المُقبل، ضمن منافسات المجموعة السادسة.