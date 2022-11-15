الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة الفتح الرباطي ضد نهضة بركان في الدوري المغربي

يحل نهضة بركان ضيفًا ثقيلًا على منافسه الفتح الرباطي مساء اليوم الثلاثاء في ختام منافسات الجولة الثامنة للدوري المغربي.

وتأجلت هذه المواجهة بسبب ارتباط نهضة بركان بخوض منافسات دور الـ32 مكرر لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وترصد (إرم نيوز) في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة الفتح الرباطي ضد نهضة بركان في الدوري المغربي في السطور المقبل:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب مولاي الحسن في الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المغرب.

وتذاع المباراة عبر قناة الرياضية المغربية بصوت المعلق محمد العدالي.

ترتيب الفريقين

يحتل الفتح الرباطي المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة بواقع 3 انتصارات و3 تعادلات وهزيمة.

وسجل الفتح الرباطي 6 أهداف واستقبل 4 أهداف، وتتساوى 5 فرق بالرصيد ذاته وهي: الرجاء صاحب المركز الرابع، والمغرب الفاسي، والفتح الرباطي، وأولمبيك آسفي، وشباب السوالم.

ويحتل نهضة بركان المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط فقط ، وحقق الفريق فوزًا وحيدًا وتلقى 3 هزائم وتعادل في 3 مباريات.

وسجل نهضة بركان 6 أهداف واستقبل 9 أهداف في اللقاءات السبعة التي خاضها.

ويعد حمزة هنوري لاعب فريق الفتح هداف فريقه برصيد 3 أهداف، بينما يبقى إيسوفو دايو هداف نهضة بركان برصيد هدفين بالدوري.

وفاز الفتح الرباطي في آخر مواجهة جمعته بمنافسه نهضة بركان بنتيجة 2-0 في الدور الثاني للدوري بالموسم المنقضي يوم الـ19 من يونيو الماضي.

أسلحة الفتح الرباطي

يسعى الفتح الرباطي من أجل تحقيق الفوز على حساب نهضة بركان خاصة أن الفريق تلقى الهزيمة في آخر لقاءاته بالدوري ضد الرجاء البيضاوي.

ويأمل الفتح تحقيق النقاط الثلاث لإنهاء الدوري قبل التوقف متقدمًا في المركز الثالث.

ويعول الفتح الرباطي على خبرات مدربه جمال السلامي من أجل تحقيق الفوز على حساب نهضة بركان وحسم النقاط الثلاث.

ويعتمد السلامي على تشكيلة تضم حارس المرمى المهدي بنعبيد وأمامه الرباعي أيوب قاسمي ويوسف بلعمري والمهدي الباسل ومروان لوادني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط حمزة المؤدن ومهدي كرناس وهارفي جاي مع ثلاثي خط الهجوم أمين عزري وأيوب نناح وحمزة هنوري.

نهضة بركان.. ومصالحة الجماهير

يتطلع نهضة بركان لمصالحة جماهيره بعد الخروج المفاجئ من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية التي يحمل لقبها بخلاف النتائج السلبية في الدوري.

وأعلنت إدارة نهضة بركان رحيل المدرب عبد الحق بنشيخة عن منصبه عقب الخروج من الكونفدرالية وتعيين المدرب أمين الكرمة المدير الفني لفريق الأمل كمدرب مؤقت للفريق الأول.

ويعتمد نهضة بركان على تشكيلة تضم حارس المرمى حمزة حمياني وأمامه الرباعي إيسوفو دايو وحمزة الركراكي وعادل تاحيف و حمزة الموساوي في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط المهدي أوبيلا وبجواره بكر الهلالي وياسين البحيري مع ثلاثي خط الهجوم جابرييل واتارا ويوسف الفحلي والشرقي البحري.

وقال عبد الرحيم طاليب، مدرب أولمبيك آسفي المغربي السابق ، لـ"إرم نيوز" إن المواجهة ستكون قوية وصعبة بين الفتح الرباطي ونهضة بركان فكلاهما يبحث عن تحقيق الفوز.

وأوضح أن نهضة بركان في موقف لا يحسد عليه بعد الخروج من الكونفدرالية ورحيل المدرب بنشيخة مؤكدًا أن الفتح لديه مدرب قدير بقيمة جمال السلام ويسعى للفوز استغلالًا للعب على أرضه ووسط جماهيره.