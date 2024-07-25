اختتمت جنى علي، لاعبة منتخب مصر للقوس والسهم، منافسات المرحلة الترتيبية لمنافسات فردي السيدات بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بالمركز الـ63، من أصل 64 متسابقة.

وحصدت جنى 573 نقطة من 72 رمية لتأتي في المركز الـ 63.

وتلعب 64 لاعبة منافساتها برمي 72 سهمًا لتحديد النقاط، ثم ترتيب المتنافسين وفقًا للنقاط المجمعة لتحديد منافس كل لاعب في الدور المقبل.

وعقب انتهاء المنافسات يتم تحديد مباريات الدور الـ64 والمقرر إقامتها بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب، يوم الثلاثاء المقبل.

ومن المقرر أن تواجه جنى علي بهذا الترتيب نظيرتها نام سوهيان، لاعبة كوريا الجنوبية، صاحبة المركز الثاني في الدور المقبل.

وكانت سو هيون حققت 688 نقطة لتحطم رقمها الشخصي.

وشهدت المنافسات تحطيم سي هيون ليم لاعبة كوريا الجنوبية الرقم القياسي العالمي بـ 694 نقطة وتحقيق المركز الأول بالمرحلة الترتيبية.

وكان منتخب القوس والسهم المصري ضمن التأهل للأولمبياد في منافسات الفردي للرجال عن طريق يوسف طلبة وفردي السيدات عن طريق جنى علي، من خلال بوابة بطولة أفريقيا التي أقيمت مؤخرًا في تونس.