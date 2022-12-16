مباراة النصر والرائد.. تاليسكا يحتفل بطريقة غريبة بعد الهاتريك (فيديو)

وزاحم نادي النصر فريق الشباب على صدارة ترتيب الدوري السعودي بعد اكتساحه مضيفه الرائد 4-1، اليوم الجمعة، في الجولة التاسعة من دوري روشن، بفضل "هاتريك" البرازيلي تاليسكا.

وضع الروماني ألكسندرو ميتريتا الرائد في المقدمة في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من خارج المنطقة على يسار الكولومبي ديفيد أوسبينا حارس النصر.

وأدرك الكاميروني فينسن أبوبكر التعادل للنصر في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول مستفيدًا من عرضية عبد الإله العمري في الجهة اليمنى.

وتوج تاليسكا جهوده في المباراة بتسجيله الهدف الثاني للنصر بعدما توغل بالكرة داخل المنطقة وسددها على يسار حارس الرائد في الدقيقة 61 قبل أن يعزز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث للنصر من ركلة جزاء في الدقيقة 72، واختتم ثلاثيته في الدقيقة 90.

وبهذا الانتصار الرابع تواليًا رفع النصر رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن الشباب الذي تراجع إلى المركز الثاني بالرصيد ذاته بعد تأجيل مباراته أمام الاتحاد.

في المقابل تجمد رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز 11.